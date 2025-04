ALBA-TCP scommette su un modello sovrano di intelligenza artificiale

Il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolas Maduro, annuncia la creazione di un Centro di intelligenza artificiale sovrano per l'ALBA-TCP: "Un passo strategico per l'indipendenza tecnologica". Obiettivi: formazione giovani, piattaforme per salute/istruzione e collaborazione regionale.

La ministra venezuelana della Scienza e della Tecnologia, Gabriela Jiménez, guiderà il progetto per superare i divari tecnologici e condividere conoscenze tra i membri del blocco latinoamericano.

*Tratto dalla newsletter quotidiana de l'AntiDiplomatico dedicata ai nostri abbonati

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it