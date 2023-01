Ex ufficiale Marines, Scott Ritter: La NATO è una pillola suicida per il mondo. Pregate che la Russia vinca

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di Strategic-Culture

L'ex ufficiale del Corpo dei Marines Scott Ritter ritiene che l'alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti stia guidando la guerra in Ucraina con l'obiettivo finale di sconfiggere la Russia.

Il conflitto non riguarda la difesa dell'Ucraina, come ci direbbero i media occidentali, ma riguarda ed è sempre stata la sconfitta della Russia.

La NATO è già ora in una guerra diretta con la Russia e ha tutto il diritto di colpire obiettivi in ??paesi della NATO come la Germania e la Polonia che fungono da centri logistici nella fornitura di munizioni all'Ucraina.

Washington e i suoi alleati della NATO stanno incautamente alzando la posta in gioco della vittoria o della sconfitta militare, piuttosto che cercare di trovare una soluzione diplomatica e politica a un conflitto di lunga data. L'Ucraina viene insensibilmente sfruttata come proxy per la guerra della NATO alla Russia guidata dagli Stati Uniti.

Come sottolinea Ritter, la NATO è una pillola suicida per il mondo. Se il suo obiettivo procede, il risultato sarà una guerra generale a tutto campo con la Russia che diventerà nucleare, il che significa la distruzione del pianeta.

Ecco perché, sostiene Ritter, ogni persona amante della pace, indipendentemente dalla nazionalità, dovrebbe pregare affinché la Russia vinca questo conflitto in Ucraina e sconfigga l'agenda della NATO. I piani di guerra della NATO sono stati seminati anni fa con il colpo di stato a Kiev nel 2014 e l'armamento delle forze neonaziste ucraine. Il massimo comandante ucraino Valery Zaluzhny è un devoto del collaboratore nazista della Seconda guerra mondiale e assassino di massa Stepan Bandera. Questo è quello con cui gli americani e gli europei stanno ora collaborando nel portare avanti i loro piani di guerra contro la Russia.

Fortunatamente, prevede Ritter, la Russia vincerà la guerra. Questo è uno scenario da incubo per le potenze occidentali guidate dagli Stati Uniti che hanno investito così tanto nella guerra; eppure, rischiano di subire una sconfitta storica.

Ma dovrebbe essere ampiamente compreso che sono gli Stati Uniti ei loro alleati che stanno spingendo il mondo sull'orlo del disastro.

(Traduzione de l'AD)