I paesi dell'America Latina si oppongono alla propaganda bellica sull'Ucraina al vertice UE-CELAC

Il terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea (UE) e della Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC) si terrà a Bruxelles, in Belgio, il 17 e 18 luglio.

La preparazione della dichiarazione del vertice ha generato alcuni inconvenienti tra le due parti, dal momento che i paesi della CELAC rifiutano un'agenda incentrata sull'Ucraina, come proposto dalle nazioni europee ossessionate dal sostegno al regime di Kiev. Evidentemente a differenza dei paesi latinoamericani devono rendere conto a Washington della propria politica estera.

Il mese scorso, l'UE ha inviato una proposta di testo per tale dichiarazione in cui includeva diversi paragrafi sul sostegno espresso all'Ucraina, riferendosi alle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), come riportato da Euractiv.

"Il testo sull'Ucraina era molto equilibrato [...] Non c'è nulla di speciale in ciò che abbiamo inviato”, hanno affermato alcuni diplomatici dell'UE, in dichiarazioni rilasciate al portale europeo.

Tuttavia, all'inizio di luglio, la CELAC ha inviato una controproposta, in cui, invece, propongono che la dichiarazione da adottare durante quel vertice si riferisca a entrambi i blocchi regionali sostenendo "soluzioni diplomatiche serie e costruttive all'attuale conflitto in Europa”.

Aggiungendo che questa soluzione dovrebbe avvenire "con mezzi pacifici" che garantiscano la sovranità e la sicurezza di tutti, nonché "pace, stabilità e sicurezza regionali e internazionali”.

"Hanno cancellato tutto sull'Ucraina", si è lamentato un altro diplomatico europeo, dopo aver visionato la controproposta presentata dalla CELAC.

Oltre alla dichiarazione, un altro fattore che avrebbe causato disagio alla CELAC è stata la ventilata presenza del presidente dell'Ucraina, Vladimir Zelensky, al vertice, su invito del presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez.

"Lui (Pedro Sanchez) mi ha invitato, ma alcuni leader latinoamericani hanno bloccato quell'invito", ha ammesso Zelensky alla fine di giugno.

Nel progetto di controproposta presentato dalla CELAC, i paesi latinoamericani e caraibici chiedono agli europei "riparazioni" per i danni causati dall'occupazione coloniale.

"Riconosciamo e deploriamo profondamente le indicibili sofferenze inflitte a milioni di uomini, donne e bambini a seguito del commercio transatlantico degli schiavi africani", si legge nella bozza.

Il testo aggiunge il riconoscimento della "necessità di misure appropriate da adottare per ripristinare la dignità delle vittime (della tratta transatlantica africana degli schiavi), comprese riparazioni e compensazioni" per aiutare a guarire la memoria collettiva e invertire i retaggi del sottosviluppo.

Oltre a questo, il documento inviato dalla CELAC fa riferimento ai temi della salute, dell'istruzione, dello sviluppo culturale e della sicurezza alimentare.

Allo stesso modo, il testo della controproposta dice che entrambe le parti "attendono la futura firma e approvazione" dell'accordo UE con il Mercato Comune del Sud (Mercosur).

Il testo include anche che la transizione verso un sistema economico più sostenibile dovrebbe “tenere conto delle circostanze, dei piani e delle politiche nazionali”. Dietro il pretesto delle politiche ambientali l’Unione Europea vorrebbe bloccare l’industrializzazione della regione sudamericana. Per questo i paesi della Celac, con il Brasile in testa, hanno rispedito al mittente le richieste europee.

I piani del Brasile

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha assunto martedì la presidenza pro tempore del Mercato Comune del Sud (Mercosur), che l'Argentina teneva dallo scorso dicembre.

Il cambio di comando per i prossimi sei mesi è avvenuto durante il Vertice dei Capi di Stato del LXII Mercosur, tenutosi a Puerto Iguazú, nella provincia di Misiones, in Argentina.

"Sono impegnato a concludere l'accordo con l'Unione europea (UE), che deve essere equilibrato e garantire lo spazio necessario per l'adozione di politiche pubbliche a favore dell'integrazione produttiva e della reindustrializzazione", ha affermato Lula all'incontro.

Estou comprometido com a conclusão do Acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização. — Lula (@LulaOficial) July 4, 2023

Riguardo al negoziato con l'UE, che va avanti da più di due decenni, ha insistito sul fatto che non vi è alcun interesse per accordi che condannino l'organizzazione sudamericana "all'eterno ruolo di esportatori di materie prime, minerali e petrolio”.

Il presidente si è lamentato dello "strumento aggiuntivo" presentato dall'UE nel primo trimestre di quest'anno, che ha definito "inaccettabile”. Si tratta di un'aggiunta al capitolo sul commercio di merci, che si concentra su questioni ambientali, che andrebbero oltre quanto concordato nei forum multilaterali e che il Mercosur teme possa portare a richieste che portano a sanzioni.

"I partner strategici non negoziano sulla base della sfiducia e della minaccia di sanzioni, è quindi imperativo che il Mercosur presenti una risposta rapida e forte”.

Oltre ai colloqui con l'UE, Lula si è impegnato a rivedere e fare progressi sugli accordi che il Mercosur sta negoziando con Canada, Corea del Sud e Singapore.

Esploreranno anche nuovi fronti negoziali con partner come Cina, Indonesia, Vietnam e paesi dell'America centrale e dei Caraibi.

Per il presidente brasiliano, inoltre, c'è ancora spazio per migliorare gli accordi commerciali con Cile, Colombia, Ecuador e Perù, che sono stati osservatori del blocco. "Riprenderemo un'ambiziosa agenda esterna per espandere l'accesso al mercato per i nostri prodotti di esportazione", ha affermato a questo proposito.

De-dollarizzazione

Lula ha nuovamente fatto riferimento alla necessità di adottare una moneta comune per effettuare operazioni di compensazione tra i paesi del Mercosur.

Su questo, ha indicato che ciò "contribuirà a ridurre i costi e faciliterà ulteriormente la convergenza"; e ha chiarito che è "una valuta di riferimento specifica" per il commercio regionale, che non eliminerà le rispettive valute nazionali.

Il presidente brasiliano ha anche detto che la presidenza pro tempore del suo paese intende "perfezionare" i dazi comuni del Mercosur e impedire che le barriere non fiscali compromettano il flusso del suo commercio.

"Nel 2022, il commercio intramercosur ammontava a 46.000 milioni di dollari, non è poco, ma è al di sotto del picco registrato nel 2011, di 52.000 milioni di dollari. Siamo al di sotto del nostro potenziale”.

Ha anche fatto riferimento all'agenda incompiuta con due settori ancora esclusi dal libero scambio, che sono l'automotive e l'industria dello zucchero.

D'altra parte, ha osservato che lavoreranno per mobilitare risorse insieme alle banche nazionali e alle agenzie di sviluppo regionale "per finanziare progetti di infrastrutture fisiche e digitali."

"Solo l'unità del Mercosur, del Sud America e dell'America Latina e dei Caraibi ci permetterà di riprendere la crescita, combattere le disuguaglianze, promuovere l'inclusione, approfondire la democrazia e garantire i nostri interessi in un mondo che cambia e trasforma, questo è ciò che le nostre popolazioni si aspettano ed è ciò che dobbiamo fare", ha concluso.

Anche il presidente della Bolivia, l’economista Luis Arce, ha esortato i paesi del Mercosur "ridurre la dipendenza dal dollaro" come meccanismo di sopravvivenza, nel bel mezzo di una "crisi strutturale del capitalismo".

Durante l'apertura del Vertice LXII dei Capi di Stato del Mercosur e degli Stati associati in Argentina, Arce ha parlato a nome della Bolivia, un paese che è in procinto di aderire al blocco sudamericano.

"Il popolo boliviano ha una vocazione integrativa. Riteniamo che l'adesione della Bolivia al Mercosur rappresenti un'opportunità unica per rafforzare l'integrazione, espandere il commercio e la cooperazione regionale".

Tra le sue proposte, Arce ha sostenuto" la ricerca di alleanze strategiche "con altri attori internazionali, tra i quali ha elencato la Cina, perché" offrono alternative al dollaro nel commercio e negli investimenti”.

Quindi, ha sottolineato il valore di altre organizzazioni, come i BRICS, "che sono proiettate come spazi per la costruzione di un nuovo ordine economico mondiale”.

Inoltre, Arce ha chiesto di promuovere l'uso delle valute locali a livello regionale nelle transazioni internazionali in modo che venga effettuato direttamente tra i paesi dell'area. "Non c'è piena sovranità politica se non raggiungiamo l'indipendenza economica”.