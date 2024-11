I treni merci Cina-Europa raggiungono i 100.000 viaggi

di Li Xinping, Quotidiano del Popolo





Alle 10:20 del 15 novembre, il 100.000° treno merci Cina-Europa, contrassegnato come X8083, è partito dalla stazione di Tuanjiecun nella municipalità di Chongqing, Cina sud-occidentale, diretto a Duisburg, in Germania, segnando un'altra pietra miliare dopo il 90.000° registrato a maggio.

Le statistiche mostrano che il tempo necessario per inviare 10.000 treni è stato ridotto da 90 mesi nei primi giorni di attività a soli 6 mesi oggi.

Più di 1.000 anni fa, il ritmo costante delle carovane di cammelli portò prosperità all'antica Via della Seta. Oggi, i rombanti treni merci Cina-Europa sono diventati la moderna incarnazione della cooperazione e del reciproco vantaggio.

Negli ultimi dieci anni, la rete ferroviaria merci Cina-Europa è diventata sempre più densa. In Cina, la rete collega 125 città con 93 tratte ferroviarie regolari con una velocità di 120 chilometri all'ora. A livello internazionale, abbraccia 25 Paesi europei e 227 città, oltre a più di 100 città in 11 Paesi asiatici.

Queste "carovane di cammelli d'acciaio" attraversano i continenti, favorendo la connettività commerciale e stimolando la crescita economica.

Operando settimanalmente con sette viaggi di andata e sei di ritorno, i treni mantengono un flusso bidirezionale equilibrato. I 100.000 treni hanno trasportato oltre 11 milioni di container TEU di merci in tutta l'Eurasia, con un valore commerciale totale superiore a 420 miliardi di dollari e un catalogo di oltre 53 categorie principali che comprendono 50.000 prodotti distinti.

Automobili tedesche, mele polacche, formaggio olandese, farina kazaka: sempre più Paesi lungo le rotte stanno beneficiando dell'accesso al mercato cinese. Ad esempio, nel 2023, il commercio di mele tra Polonia e Cina è aumentato del 23,2 percento anno su anno.

Allo stesso tempo, i treni merci Cina-Europa hanno consentito una consegna più rapida e conveniente di beni di fabbricazione cinese come elettronica, elettrodomestici e veicoli a nuova energia in Asia centrale ed Europa, spingendo la produzione cinese verso i mercati globali.

I treni merci Cina-Europa esemplificano l'attrattiva dell'apertura e della connettività.

Molte città cinesi dell'entroterra, lontane dalle coste o dai confini, sono diventate nuovi hub del commercio internazionale grazie ai treni. Ad esempio, Chongqing ha visto le sue industrie orientate all'esportazione crescere in media del 30 percento all'anno grazie alla rete merci. Allo stesso modo, Chengdu e Zhengzhou, rispettivamente capoluoghi delle province di Sichuan e Henan, si sono trasformate in centri chiave per il commercio import-export e la moderna logistica internazionale.

A livello internazionale, i treni hanno stimolato lo sviluppo di nuovi hub logistici, zone industriali e centri commerciali, creando significative opportunità di lavoro. Nel porto tedesco di Duisburg, l'attività dei treni merci Cina-Europa ha attratto oltre 100 aziende di logistica, generando più di 20.000 posti di lavoro. In Polonia, il terminal ferroviario di Ma?aszewicze ha registrato una crescita aziendale esponenziale grazie ai treni, che hanno notevolmente stimolato l'economia locale e lo sviluppo sociale.

Sin dal suo inizio, la rete ferroviaria merci Cina-Europa ha mantenuto operazioni sicure, stabili ed efficienti, stabilendo un nuovo quadro per il trasporto transcontinentale. Ha creato una solida piattaforma per la cooperazione commerciale lungo le sue rotte, ha garantito la stabilità delle filiere industriali e di approvvigionamento globali e ha iniettato nuovo slancio nell'economia mondiale.

Collegando centinaia di città e navigando tra diverse normative ferroviarie, i treni merci Cina-Europa sono il risultato dell'impegno della Cina per un'apertura garantita dalle istituzioni di alto livello.

La Cina ha istituito un Comitato di Coordinamento dei Trasporti Cina-Europa nazionale e ha co-istituito un team di lavoro congiunto con altri sei Paesi per approfondire la cooperazione sui servizi ferroviari merci Cina-Europa, nel tentativo di facilitare la "soft connectivity" delle norme ferroviarie internazionali.

Inoltre, la collaborazione tra le autorità doganali e ferroviarie cinesi ha portato allo sviluppo di un "sistema portuale digitale 95306", migliorando significativamente l'efficienza doganale e semplificando i processi di sdoganamento.

Attraverso la continua espansione dell'apertura istituzionale in aree quali norme, regolamenti, gestione e standard, i treni merci Cina-Europa hanno portato la connettività eurasiatica a nuovi livelli.

Dall'avvio di servizi giornalieri attraverso il Mar Caspio all'aumento del numero di treni programmati e alla promozione di una più profonda collaborazione tra i treni merci Cina-Europa e la ferrovia Cina-Laos, la rete è in continua evoluzione. Sta spingendo l'apertura di alto livello verso livelli più profondi e pratici.

Mentre i treni marciano avanti, accelerano il ritmo del beneficio reciproco e della prosperità condivisa, scrivendo un nuovo capitolo nel commercio e nella cooperazione globali.





Un treno merci Cina-Europa a pieno carico parte da uno scalo merci nel distretto Jindong di Jinhua, provincia dello Zhejiang, Cina orientale, e si dirige verso la Bielorussia. (9 ottobre 2024 - Quotidiano del Popolo Online/Hu Xiaofei)







Container vengono caricati su un treno merci Cina-Europa presso la base di cooperazione logistica Cina-Kazakistan (Lianyungang) a Lianyungang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. (15 novembre 2024 - Quotidiano del Popolo Online/Wang Chun)





Treno merci Cina-Europa a pieno carico lascia Yiwu, provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, per Madrid, Spagna. (18 novembre 2024 - Quotidiano del Popolo Online /Gong Xianming)