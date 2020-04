Il Covid-19 creato dalla Cina in laboratorio? «Il professor Montagnier diffonde teorie stravaganti»

Le accuse secondo cui il nuovo coronavirus che ha causato la pandemia di COVID-19 è stato creato in un laboratorio di Wuhan in Cina sono false e sbagliate. Diversi virologi francesi smentiscono sia Luc Montagnier che le accuse lanciate dagli Stati Uniti.

Spinto dall'intenzione maliziosa di rendere la Cina il capro espiatorio per coprire la lassista risposta degli Stati Uniti al COVID-19, il segretario di Stato nordamericano Mike Pompeo ha ripetutamente chiamato in pubblico il nuovo coronavirus "virus cinese" o "virus Wuhan", rendensosi ampiamente responsabile della diffusione del virus della disinformazione.

"Quello che sappiamo è che sappiamo che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in Cina", ha dichiarato Pompeo ai microfoni di Fox News.

Luc Montagnier, virologo francese vincitore del premio Nobel nel 2008, ha dichiarato la scorsa settimana ai media francesi che "c'e manipolazione su questo virus... Non è naturale. È il lavoro di professionisti, di biologi molecolari".

In risposta, diversi scienziati francesi hanno confutato le osservazioni di Montagnier. L'ipotesi che un virus sia stato creato in un laboratorio a Wuhan suona come "una visione cospirativa che non si riferisce alla vera scienza", ha affermato Jean-Francois Delfraissy, immunologo e capo del consiglio scientifico che coadiuva il governo francese sul COVID- 19 pandemia, intervistato dalla televisione francese BFM TV.

"Tutti nella comunità scientifica concordano sul fatto che COVID-19 è un coronavirus. Di tanto in tanto ci sono coronavirus diversi dagli altri, come lo sono SARS e MERS con una patogenicità che è apparsa", ha aggiunto.

Sia la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) sia la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) sono causate da coronavirus e il virus COVID-19 è anche noto come SARS-CoV-2.

"Il mondo dei virus è un mondo in continua evoluzione", ha osservato Delfraissy.

Secondo Olivier Schwartz, capo del dipartimento virus e immunità dell'Istituto Pasteur francese, alcuni studi hanno dimostrato chiaramente che il nuovo coronavirus non è stato creato dall'uomo in laboratorio.

"Il professor Montagnier diffonde teorie stravaganti", ha dichiarato al settimanale francese L'Obs, precedentemente noto come Le Nouvel Observateur.

"Sars-CoV-2, il virus che causa la malattia COVID-19, non è stato creato in laboratorio. Lo vediamo studiando il patrimonio genetico del virus, che è stato sequenziato da team cinesi e poi verificato in molti altri laboratori , compreso l'Istituto Pasteur", ha affermato Schwartz.

"Questo virus fa chiaramente parte dell'albero genealogico del coronavirus. È vicino al Sars-CoV-1, con il quale ha l'omologia dell'80%", ha spiegato.

"Soprattutto, lo stesso virus si trova in diversi animali, in particolare il pangolino e il pipistrello. E lì, la percentuale di somiglianze è maggiore del 95%. Quindi, redigendo l'albero genealogico di questo virus, sappiamo che è derivato da virus che circolano in natura", ha affermato.