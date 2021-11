Il meme di Pfizer si rivela un autogol clamoroso in rete

di Paul Joseph Watson - Summit News

Il gigante farmaceutico Pfizer prova a contrastare la disinformazione sul COVID pubblicando un meme su Twitter, ma i risultati sono stati prevedibilmente disastrosi.

Il meme raffigurava un blob etichettato come "scienza" che tratteneva un'altra figura per impedirle di abbracciare una bolla definita "teorie della cospirazione selvaggia".

"Di questi tempi è facile venire distratti dalla disinformazione, ma non preoccuparti... La scienza ti copre le spalle", ha twittato l'account aziendale di Pfizer.

Mike Cernovich ha sottolineato che Pfizer non ha “coperto le spalle" a coloro che hanno sofferto effetti collaterali a causa dei loro vaccini, dal momento che la società ha ottenuto uno scudo legale, il che significa che nessuno può citarli in giudizio.

Il grande produttore farmaceutico ha anche eliminato l'opzione per chiunque di rispondere al tweet, il che illustra quanta fiducia abbiano sul fatto che "la scienza" sia aperta al controllo.

"Un giorno #Pfizer imparerà che la 'sicurezza' non è una cospirazione", ha commentato un utente.

Un altro utente di Twitter ha sottolineato che nel meme originale, il personaggio rosa è in realtà il cattivo.

Diversi utenti hanno proposto alcune versioni “corrette” del meme.

Forse Pfizer dovrebbe limitarsi a fare in modo che il suo CEO minacci di incarcerare i critici dell'azienda, un altro modo infallibile per infondere fiducia nella "scienza".

