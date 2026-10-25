"La gente non eleggerà un bugiardo": l'affondo di Lula contro Flávio Bolsonaro

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Il presidente brasiliano e candidato Luiz Inácio Lula da Silva ha definito il suo avversario, Flávio Bolsonaro, un "bugiardo" durante la giornata elettorale del 25 ottobre, dichiarando di non aver mai assistito a una mobilitazione popolare come quella vista nel corso della campagna per il ballottaggio delle elezioni del 2026.

All'età di 80 anni e con cinque decenni di impegno nella vita politica, Lula ha parlato con sostenitori e giornalisti prima di recarsi a votare a San Paolo. Il presidente ha osservato che, pur avendo seguito ogni campagna presidenziale dal 1989, non aveva mai ricevuto tante manifestazioni di affetto da parte degli elettori come in questa occasione.

Il leader progressista si è detto commosso dalle manifestazioni di sostegno e ha affermato di recarsi alle urne con un sentimento di gratitudine verso il popolo brasiliano. "Ciò che hanno fatto per me in questi ultimi giorni è qualcosa per cui non potrò mai ringraziarli abbastanza. C'è così tanta generosità, così tanto affetto, così tanto amore. Ne sarò eternamente grato", ha dichiarato.

Lula ha poi criticato Bolsonaro, accusandolo di essere incapace di dire la verità. "Affrontiamo questa elezione contro un individuo che si chiama 'Menzogna'. È incapace di dire la verità", ha asserito, per poi concludere che, a suo avviso, i brasiliani non sceglieranno qualcuno che mente per l'intera durata della campagna elettorale: "Ecco perché credo che il popolo non eleggerà un bugiardo".

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