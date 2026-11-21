Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato di aver proposto un incontro trilaterale tra i suoi omologhi di Russia, Vladimir Putin; Cina, Xi Jinping; e Stati Uniti, Donald Trump.

"Ho chiamato tutti e tre. E a ciascuno di loro ho detto esattamente la stessa cosa: 'Per l'amor di Dio, avete così tanto potere: incontratevi, bevete una birra, un cognac, un whisky, qualsiasi cosa. Parlatevi e ponete fine alla violenza'", ha affermato Lula durante una diretta.

Secondo quanto reso noto dal presidente brasiliano, ha parlato con Xi il 26 luglio, con Putin il 4 agosto e con Trump il 21 agosto. "Ho parlato per più di un'ora e mezza con ognuno di loro", ha precisato.

Inoltre, Lula ha dichiarato di aver ricordato ai suoi interlocutori i conflitti in corso. "Oggi nel mondo ci sono più conflitti di quanti ce ne fossero durante la Seconda guerra mondiale. Abbiamo la Striscia [di Gaza], abbiamo l'Ucraina e ci sono vari conflitti in diverse parti del mondo; ora c'è anche l'Iran. Per l'amor di Dio, sedetevi attorno a un tavolo e trovate una via d'uscita per costruire un mondo di pace", ha affermato.

In questo contesto, ha osservato che i tre leader "stanno indebolendo l'ONU". "L'ONU, di fatto, oggi non conta nulla, perché il Consiglio di Sicurezza – beh, sapete com'è – non rispetta l'ONU. Il Consiglio di Sicurezza è stato creato per mantenere la pace nel mondo dopo la Seconda guerra mondiale, eppure non sta riuscendo a garantire questo obiettivo", ha spiegato. "Ho detto la stessa cosa a tutti e tre. E, guarda caso – che sia una coincidenza o meno – i tre hanno finito per incontrarsi. Non so se sia stato merito delle mie telefonate", ha concluso.

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