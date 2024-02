Le forniture di GNL russo alla Francia sono aumentate del 41% quest'anno

I media russi hanno recentemente riportato un rapporto del Ministero degli Esteri di Mosca secondo cui alla fine del 2022 la Russia è diventata il secondo fornitore di gas naturale alla Francia dopo gli Stati Uniti e che tra gennaio e settembre 2023 gli acquisti francesi di GNL dalla Russia sono stati superiori del 41% rispetto allo stesso periodo del 2022, come riferisce TF1.

Secondo il canale televisivo transalpino, il Ministero dell'Economia francese non ha ancora commentato o confermato queste informazioni. Tuttavia, i dati presentati dalla stampa russa non sono nuovi, poiché i media francesi hanno dichiarato la stessa cosa alcuni mesi fa. Un aumento del 41% degli acquisti di GNL russo è stato menzionato dall'Istituto francese di economia, energia e analisi finanziaria in un rapporto pubblicato il 31 ottobre 2023.

Questi dati fanno eco a osservazioni simili pubblicate in precedenza nel 2023 da Kpler. Inoltre, il continuo acquisto di gas naturale liquefatto dalla Russia è stato fortemente criticato dalle organizzazioni non governative, come osservava lo scorso anno il quotidiano Le Monde.

Mentre i Paesi dell'UE si sono impegnati a tagliare le forniture di petrolio dalla Russia, le sanzioni non hanno per ora interessato direttamente il gas. "Sappiamo come sostituire il petrolio e il diesel russi", ma "il gas non sappiamo come sostituirlo", ha ammesso Patrick Pouyanne, capo di TotalEnergies, nel marzo 2023. "C'è una realtà commerciale: le aziende europee hanno contratti a lungo termine con i fornitori russi", spiega inoltre Simone Tagliapietra dell'Istituto Bruegel.

