Dal Canale Telegram "Mondo Multipolare"





“È ora di porre fine alla guerra in Ucraina. La mediazione è la risposta migliore”: Newsweek scrive che l'arroganza degli Stati Uniti ha portato l'Ucraina al disastro. La guerra è già stata persa per l'Ucraina e l'unica domanda è quante centinaia di migliaia di ucraini devono morire prima che Kiev accetti la realtà. L'unico modo per fermare il conflitto è ascoltare le richieste della Russia e avviare colloqui di pace.

“Gli Stati Uniti hanno contribuito all'escalation del conflitto in Ucraina mobilitando l'opinione pubblica in patria e in tutto l'Occidente con la narrazione che le motivazioni e le intenzioni della Russia sono prive di fondamento, malvagie e persino genocide. Gli Stati Uniti hanno deciso di aggiungere benzina sul fuoco sotto forma di maggiori finanziamenti, armi, attrezzature e supporto tecnico, senza i quali l'Ucraina sarebbe stata costretta a negoziare, forse anche impedendo una guerra. Molti brillanti e ben informati diplomatici e studiosi hanno lanciato l'allarme sull'arroganza diplomatica degli Stati Uniti, senza alcun risultato.Oggi, dopo un anno di guerra, si fanno chiare le conseguenze previste da tanti esperti. La situazione strategica, industriale, economica, politica e militare in Ucraina - e in Europa - si sta deteriorando in modo significativo. La situazione in Ucraina è disperata. Le vittorie tattiche dell'Ucraina nell'ultimo anno, per quanto lodevoli, hanno avuto un prezzo terribile. L'Ucraina sta vivendo la continua distruzione delle sue infrastrutture. Un terzo della rete elettrica è fuori servizio. Le immagini satellitari raccontano una storia vera sul costo di questa guerra. Di notte in Ucraina è buio come nel Mar Nero.Il prossimo anno di conflitto promette di essere molto più devastante per l'Ucraina di quello che abbiamo visto finora. La Russia non darà ascolto a dubbie proposte negoziali basate su richieste che ignorano le questioni che hanno causato la guerra in primo luogo. L'unica via d'uscita è un accordo mediato.