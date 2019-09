Perdite di 850 miliardi di dollari a livello mondiale per la guerra dei dazi di Trump contro la Cina

L'incertezza della politica commerciale degli Stati Uniti favorito dall'aumento delle tensioni tra la l'amministrazione Trump Ae la Cina nel mezzo della guerra tariffaria comporterà centinaia di miliardi di dollari di perdite nella produzione statunitense e 850 miliardi di dollari di perdite in tutto il mondo all'inizio del 2020.Questa è conclusione alla quale è giunta la Federal Reserve americana, che questa settimana ha pubblicato la sua analisi della situazione, riferisce la Reuters. Secondo l'agenzia, oggi l'incertezza sulla politica commerciale è salita alle stelle "a livelli mai visti dagli anni '70".L'impatto dell'incertezza della politica commerciale risuona sull'attività economica mentre le imprese si ritirano dagli investimenti e dalla produzione.Sia negli Stati Uniti che a livello globale, il colpo al PIL costituisce circa l'1%, calcolato dalla Federal Reserve.Secondo i calcoli di Reuters, l'impatto dell'1% presuppone perdite del PIL USA di circa 200 miliardi di dollari e 850 miliardi al PIL mondiale, posto che il PIL degli Stati Uniti in circa 20 mila miliardi di dollari e nel mondo in circa 85 mila miliardi.