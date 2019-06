Siria e Cuba rafforzano i loro legami di fronte alle politiche "insensate" degli USA

Il vice ministro ha affermato che le politiche insensate dell'amministrazione statunitense rappresentano una seria minaccia per la pace e la stabilità internazionali, dal momento che suscitano polemiche politiche, economiche e militari e tensioni nel mondo.Sousan ha offerto alla delegazione una panoramica degli sviluppi in Siria e ha osservato che il flagrante intervento esterno e la presenza illegale di truppe straniere sono la causa principale della persistenza dell'attuale crisi.Ha aggiunto che la Siria affronta la crisi in due modi paralleli: "combattere il terrorismo e porre fine alla presenza illegale di truppe straniere e al processo politico basato sul rispetto della sovranità e integrità territoriale della Siria e della sua decisione sovrana.Inoltre, ha ricordato che il futuro della Siria è un diritto esclusivo dei siriani e nessuno ha il diritto di intervenire.Sousan ha espresso la sua grande stima per le posizioni di Cuba a sostegno della Siria e ha riaffermato il rifiuto di Damasco contro l'ingiusto blocco USA contro l'isola.Da parte sua, Cuevas Ramos e i membri della delegazione cubana, ha espresso il suo orgoglio nelle vittorie conseguite da parte dell'esercito siriano contro il terrorismo, e ribadendo la loro ammirazione per la fermezza del popolo siriano e la sua leadership.