Trump annuncia i piani per espandere il lavoro di sostegno al programma F-35

Durante una visita a Derco, una business unit della società Lockheed Martin, il presidente Donald J. Trump ha annunicato che è in arrivo altro lavoro a Milwaukee.

Secondo un comunicato stampa diffuso da Lockheed Martin, Derco fornirà il magazzino ricambi e il supporto alla distribuzione per l'F-35 Lightning II, supportando l'Air Force, il Corpo dei Marine, la Marina e gli alleati statunitensi in tutto il mondo.

"Da qui a Milwaukee, state supportando magnifici aerei, e presto sosterrete l'inarrestabile F-35 Lightning II", ha detto il presidente Trump. "Sono entusiasta di tornare nel grande stato del Wisconsin con gli straordinari uomini e donne di Derco. Siamo qui oggi per celebrare il trionfale ritorno della produzione americana e tutto ciò che stiamo facendo per mantenere le linee di assemblaggio".

Derco sta aumentando la propria forza lavoro del 15% entro la fine dell'anno. A causa della sua cultura e della forza lavoro qualificata, Derco è stata nominata una delle migliori postazioni di lavoro a Milwaukee negli ultimi quattro anni.

Circa il 20 percento dei dipendenti di Derco sono veterani.

Inizialmente, Derco supporterà la gestione e la consegna di 1.500 parti F-35 diverse in tutto il mondo. Questo aumento del lavoro creerà più posti di lavoro qualificati per i tecnici di riparazione, il personale operativo e gli esperti di gestione della supply chain.

L'F-35 è l'aereo da combattimento più avanzato, letale e connesso. Il programma degli Stati Uniti di record è per 2.456 aerei, e Lockheed Martin è pronta a consegnarne altri 1.000 alle nazioni alleate.

Per supportare il business in crescita, Derco sta investendo nella sua struttura e sta aprendo terreno per espandere il campus. Derco sta inoltre cercando di aggiungere ai suoi 1.200 fornitori lo sviluppo di funzionalità di riparazione per l'F-35 a Milwaukee. Attualmente, l'F-35 ha un impatto economico di 1,2 milioni di dollari in tutta la catena di approvvigionamento in Wisconsin.