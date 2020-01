Venezuela, Guaidó nega di gestire fondi internazionali ma la statunitense USAID lo smentisce

In Venezuela il deputato golpista Juan Guaidó sostiene di non gestire fondi internazionali.

Tuttavia viene smentito da un rapporto pubblicato da USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale) dove si evince che che l'agenzia ha fornito "più di 128 milioni di dollari per finanziare programmi a sostegno del presidente ad interim Juan Guaidó e della sua amministrazione".

Secondo il sito web di USAID, il governo nordamericano avrebbe erogato oltre 654 milioni di dollari per attività che vengono definite di "assistenza umanitaria e allo sviluppo". Di tale importo, 435 milioni di dollari sono stati forniti dall'USAID.

Di tale importo, 277 milioni di dollari sono stati stanziati dall’agenzia per sostenere i venezuelani che emigrarono in altri paesi. Il denaro sarebbe stato distribuito tra 16 paesi, tra cui Brasile, Colombia, Ecuador e Perù.

Gli altri 158 milioni di dollari sarebbero stati usati "per i venezuelani all'interno del Venezuela", secondo il documento ufficiale. Di questi, 128 milioni di dollari sono stati utilizzati nei programmi proposti dall’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidó, per "sostenere i difensori dei diritti umani, le organizzazioni della società civile, i media indipendenti e i supervisori elettorali in Venezuela".

Inoltre, parte di questo denaro è stata utilizzata "per aiutare il governo provvisorio e l'Assemblea Nazionale democraticamente eletta", per il sostegno nello sviluppo di "piani per recuperare l'economia" e attuare "servizi sociali" in un futuro e presunta "transizione verso democrazia”.

Gli altri 30 milioni di dollari sarebbero stati erogati in "programmi di aiuti urgenti" all'interno del Venezuela, presumibilmente consegnati a "partner imparziali" e "organizzazioni locali".

L’agenzia afferma che non sarebbe gestito direttamente da Guaido, ma "è concesso in modo competitivo alle organizzazioni private attraverso contratti, donazioni o accordi di cooperazione", compreso il settore privato, le università, le organizzazioni internazionali e le ONG .

Tuttavia, una tipica forma di corruzione in Venezuela si verifica quando le organizzazioni private e le società che ricevono questi fondi devono concederne parte, in via confidenziale, alle persone che concedono i contratti come "agradecimiento". Questa forma di corruzione, nota come "commissioni", di solito è molto difficile da rilevare a causa dell'uso di teste di legno e conti bancari nei paradisi fiscali.

Altre risorse statunitensi gestite da Guaidó

Le informazioni sulle risorse che USAID ha concesso a Guaidó sono state divulgate dalla giornalista Fania Rodrigues in un articolo sul quotidiano brasiliano Diario Do Centro Do Mondo, e anche sul suo account Twitter.

Nel suo articolo, la giornalista ricorda che Guaidó gestisce anche i profitti di due compagnie statali venezuelane all'estero: Citgo, che è una sussidiaria della compagnia petrolifera venezuelana PDVSA negli Stati Uniti, e Monomeros, una società di fertilizzanti situata in Colombia. “Dopo il blocco economico imposto contro il governo Maduro, queste compagnie sono state requisite dai governo di Stati Uniti e Colombia”, ricorda Rodrigues.

"Con questo, le strutture industriali passarono al controllo di una squadra designata da Juan Guaidó, riconosciuta da questi paesi come presidente ad interim del Venezuela", ha spiegato.

Rodrigues ha anche ricordato che il governo degli Stati Uniti nel febbraio 2019, aveva assegnato venti milioni di dollari di aiuti umanitari al Venezuela e il Canada aveva inviato 40 milioni di dollari nello stesso momento. Il 23 febbraio Venezuela Aid Live, tenutosi a Cúcuta, al confine con la Colombia, avrebbe raccolto altri 2,5 milioni di dollari e il cantante reggaeton portoricano Don Omar ha dichiarato che avrebbe donato un milione di dollari.

“Per il 2020, le risorse sono già garantite", scrive Rodrigues nel suo articolo. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato a dicembre 2019 che il Congresso ha approvato 400 milioni di dollari, che presumibilmente andranno ad "assistenza umanitaria in Venezuela e nei paesi vicini che ricevono immigrati venezuelani, senza stabilire i valori per ogni paese". Altri $ 17 milioni sono stati anche approvati per "attori politici democratici e per le organizzazioni della società civile venezuelana".

Segui il flusso di denaro e comprenderai il perché delle immense spaccature all’interno dell’opposizione venezuelana venute plasticamente alla luce in occasione dell’elezione di Parra a nuovo presidente dell’Assemblea Nazionale.