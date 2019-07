Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif si è recato venerdì nella capitale venezuelana Caracas per incontrare diversi funzionari dopo aver partecipato a una sessione dell’ONU a New York all'inizio della settimana.

Nell’occasione del suo arrivo a Caracas il dirigente iraniano ha portato la solidarietà della Repubblica Islamica a quella Bolivariana assediata dagli Stati Uniti.

US #EconomicTerrorism is a global menace.



I'm in Venezuela to attend #NAM meeting geared to forge global response to unilateralism.



In Iran’s engagement with the world, we neither call for the ouster of leaders, nor “bolster” them—decisions that are for the PEOPLE of a nation.