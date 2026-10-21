Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • CINA

Cina: la lezione di Mao nell’era dei missili ipersonici

308
Cina: la lezione di Mao nell’era dei missili ipersonici

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Mentre in Occidente si tende a misurare la potenza militare attraverso portaerei, caccia stealth e missili ipersonici, per comprendere davvero la strategia cinese bisogna guardare anche alla storia. In particolare alla Lunga Marcia, la straordinaria ritirata compiuta dall’Armata Rossa cinese negli anni Trenta, che contribuì all’ascesa politica di Mao Zedong e pose le basi di una concezione militare ancora oggi centrale. Nel 1935, dopo una durissima traversata, soltanto poche migliaia di combattenti erano sopravvissuti. Da quella disfatta apparente sarebbe nata una forza capace di sconfiggere avversari numericamente comparabili o meglio equipaggiati, facendo leva non sulla superiorità materiale, ma sulla mobilità, sulla sorpresa e sulla concentrazione delle forze nei punti più vulnerabili del nemico.

È questo il principio della cosiddetta «difesa attiva», che non va confusa con la semplice guerriglia. La lezione elaborata da Mao è che evitare lo scontro diretto con un avversario superiore può essere necessario, ma non basta per vincere una guerra. Occorre trasformare la ritirata in un’occasione per logorare l’avversario, individuarne le debolezze e colpire con decisione quando si presentano condizioni favorevoli. La difesa strategica si combina così con la manovra offensiva sul campo di battaglia. L’obiettivo non è conquistare territori a ogni costo, ma mantenere l’iniziativa, concentrare la superiorità locale e raggiungere risultati militari funzionali a obiettivi politici più ampi. Questa impostazione aiuta a comprendere anche alcune scelte storiche di Pechino, che in diversi conflitti ha ritirato le proprie truppe dopo aver raggiunto gli obiettivi dichiarati, evitando che l'occupazione prolungata di territori si trasformasse in un dispendioso impegno senza vantaggi strategici proporzionati.

Oggi, mentre l’Esercito popolare di liberazione si avvicina al centenario, la sfida consiste nell’adattare questa tradizione alla guerra tecnologica. Missili ipersonici, sottomarini nucleari, aviazione avanzata e capacità integrate tra aria e mare non rappresentano strumenti isolati, ma componenti di una strategia volta anche a scoraggiare l’intervento militare straniero nelle aree considerate vitali per la sicurezza cinese. La modernizzazione dell’esercito, dunque, non si misura soltanto contando le nuove piattaforme d’arma. La vera prova sarà la capacità di integrare tecnologia, mobilità e obiettivi politici in un sistema coerente.

Come insegna la Lunga Marcia, la forza militare non coincide necessariamente con la superiorità numerica: spesso è decisivo saper scegliere dove, quando e a quali condizioni combattere.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

CINA I numeri contro la propaganda: la Cina cresce e ridicolizza i profeti di sventura occidentali

I numeri contro la propaganda: la Cina cresce e ridicolizza i profeti di sventura occidentali

  • 19 Ottobre 2026 16:12

C'è un vizio di forma che accompagna da anni le analisi economiche pubblicate sui grandi giornali occidentali quando si parla di Cina. Si chiama desiderio. O, più precisamente, wishful thinking....

CINA Nasce in Cina una rete mediatica del Sud Globale

Nasce in Cina una rete mediatica del Sud Globale

  • 19 Ottobre 2026 07:00

La Cina ha ospitato la fondazione del Centro di Comunicazione dei Media del Sud Globale, iniziativa che riunisce quattro testate: teleSUR, l’agenzia cubana Prensa Latina, il brasiliano Brasil de...

ASIA Foreign Affairs - L’asse della resistenza agli USA diventa una rete geopolitica globale

Foreign Affairs - L’asse della resistenza agli USA diventa una rete geopolitica globale

  • 18 Ottobre 2026 20:31

Per decenni, uno dei principali vantaggi geopolitici degli Stati Uniti è stato rappresentato dalla loro rete globale di alleanze, basi militari e accordi di cooperazione. Un sistema che ha permesso...

CINA La Cina tarpa le le ali a Bruxelles sulle tensioni commerciali: "Non dovrebbero fantasticare"

La Cina tarpa le le ali a Bruxelles sulle tensioni commerciali: "Non dovrebbero fantasticare"

  • 17 Ottobre 2026 18:40

La Cina ha avvertito l'Unione Europea (UE) di non dare per scontato che un atteggiamento commerciale più rigido possa costringere Pechino a fare concessioni. L'avvertimento giunge in seguito alla...

CINA Cina, il commercio estero vola: +18,8% in nove mesi

Cina, il commercio estero vola: +18,8% in nove mesi

  • 15 Ottobre 2026 07:00

Il commercio estero cinese continua a crescere a ritmi sostenuti, confermando la solidità del sistema industriale del gigante asiatico. Tra gennaio e settembre, il valore complessivo di importazioni...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

L'Iran ha abbattuto il 59° drone USA MQ-9 nello Stretto di Hormuz

L'Iran ha abbattuto il 59° drone USA MQ-9 nello Stretto di Hormuz

20 Ottobre 2026 08:00
"Non era mai stato così prima": Araghchi sottolinea l'armonia tra Iran e Russia

"Non era mai stato così prima": Araghchi sottolinea l'armonia tra Iran e Russia

20 Ottobre 2026 08:00
La guerra in Yemen sta coinvolgendo il più grande esercito del mondo arabo

La guerra in Yemen sta coinvolgendo il più grande esercito del mondo arabo

20 Ottobre 2026 08:00
Cuba risponde al nuovo mandato d'arresto contro Raúl Castro negli USA

Cuba risponde al nuovo mandato d'arresto contro Raúl Castro negli USA

20 Ottobre 2026 07:00
La morte di Samora Machel: quattro decenni di interrogativi e sospetti

La morte di Samora Machel: quattro decenni di interrogativi e sospetti

20 Ottobre 2026 07:00
Lavrov a Teheran per incontrare Araghchi: "Scambio franco e dettagliato"

Lavrov a Teheran per incontrare Araghchi: "Scambio franco e dettagliato"

19 Ottobre 2026 18:00
Cile: repressione a Santiago per l'anniversario della rivolta contro il neoliberismo

Cile: repressione a Santiago per l'anniversario della rivolta contro il neoliberismo

19 Ottobre 2026 17:02
Colombia: ombre sull'acquisto dei caccia Gripen

Colombia: ombre sull'acquisto dei caccia Gripen

19 Ottobre 2026 14:27
RUSSIA

“Zakharova attacca l'Italia” blaterano a RaiNews

13271
MEDITERRANEO

Naza e la trappola del pietismo

10961
EUROPA

La pentola a pressione sta per saltare (di Andrea Zhok)

10604
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

10299
EUROPA

"Ci stiamo preparando alla follia". I due scenari dei signori della guerra UE con la Russia

9017
EUROPA

La guerra invocata in Parlamento (ed esaltata dai media)

8637
EUROPA

Altro che solidarietà a Kiev: la grande truffa tedesca degli "aiuti" militari all'Ucraina

7909
EUROPA

Il caso Dogru: sanzionato dall'UE per aver ricordato i nazisti nella NATO

7746
ASIA

L'Iran ha abbattuto il 59° drone USA MQ-9 nello Stretto di Hormuz

ASIA

"Non era mai stato così prima": Araghchi sottolinea l'armonia tra Iran e Russia

ASIA

La guerra in Yemen sta coinvolgendo il più grande esercito del mondo arabo

AMERICA LATINA

Cuba risponde al nuovo mandato d'arresto contro Raúl Castro negli USA

AFRICA

La morte di Samora Machel: quattro decenni di interrogativi e sospetti

ASIA

Lavrov a Teheran per incontrare Araghchi: "Scambio franco e dettagliato"

AMERICA LATINA

Cile: repressione a Santiago per l'anniversario della rivolta contro il neoliberismo

AMERICA LATINA

Colombia: ombre sull'acquisto dei caccia Gripen

Iran, Zio Filippo: "L'Italia mobilita l'esercito contro i suoi cittadini, Teheran li arma contro gli Usa" di Giulia Bertotto Iran, Zio Filippo: "L'Italia mobilita l'esercito contro i suoi cittadini, Teheran li arma contro gli Usa"

Iran, Zio Filippo: "L'Italia mobilita l'esercito contro i suoi cittadini, Teheran li arma contro gli Usa"

  • 20 Ottobre 2026 17:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump di Loretta Napoleoni Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

  • 20 Ottobre 2026 12:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Torino a Changchun: la fiaccola delle Universiadi che unisce   Una finestra aperta Da Torino a Changchun: la fiaccola delle Universiadi che unisce

Da Torino a Changchun: la fiaccola delle Universiadi che unisce

  • 20 Ottobre 2026 13:00
La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

  • 20 Ottobre 2026 13:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Sulla morale dei benpensanti per il riarmo e dei "fan" di Draghi di Paolo Desogus Sulla morale dei benpensanti per il riarmo e dei "fan" di Draghi

Sulla morale dei benpensanti per il riarmo e dei "fan" di Draghi

  • 19 Ottobre 2026 07:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

  • 20 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Continuons le combat: le piazze d'Europa contro carovita e guerra di Giuseppe Giannini Continuons le combat: le piazze d'Europa contro carovita e guerra

Continuons le combat: le piazze d'Europa contro carovita e guerra

  • 20 Ottobre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti