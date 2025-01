Gli Stati Uniti si ritirano dall'OMS

Dopo aver prestato giuramento come 47º presidente degli Stati Uniti in una cerimonia tenutasi al Campidoglio di Washington, Donald Trump ha annunciato la firma di un ordine esecutivo che porterà il paese fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come aveva tentato di fare durante il suo primo mandato (2017-2021).

Trump ha argomentato che gli Stati Uniti stanno pagando più della Cina all'organismo mondiale, definendo questa situazione "un po' ingiusta". Ha dichiarato che, durante il suo primo governo, aveva deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'OMS a causa della cattiva gestione di questa agenzia delle Nazioni Unite durante la pandemia di COVID-19 e altre crisi sanitarie mondiali. Inoltre, ha criticato l'incapacità dell'OMS di adottare riforme urgentemente necessarie e di agire con indipendenza rispetto all'influenza politica degli Stati membri.

Secondo il presidente rieletto, l'OMS aveva proposto di ridurre il contributo degli Stati Uniti dopo aver appreso della sua decisione, ma lui aveva rifiutato la reincorporazione nell'organismo. Trump ha denunciato che la Cina ha il 300% della popolazione degli Stati Uniti, ma paga quasi il 90% in meno all'OMS. "L'OMS ci ha truffato", ha dichiarato, annunciando la sospensione del trasferimento futuro di fondi, supporto o risorse del governo degli Stati Uniti all'OMS, il ritiro e la riassegnazione del personale o dei contrattisti del governo che lavorano in qualsiasi funzione con l'OMS, e l'identificazione di partner statunitensi e internazionali credibili e trasparenti per assumere le attività precedentemente svolte dall'OMS.

L'OMS ha risposto attraverso una dichiarazione lamentando la decisione di Trump ed esprimendo la speranza che gli Stati Uniti riconsiderino la mossa. "L'Organizzazione Mondiale della Sanità deplora l'annuncio che gli Stati Uniti d'America intendono ritirarsi dall'Organizzazione", ha osservato l'organismo, che gli ambienti trumpiani definiscono globalista. "Speriamo che gli Stati Uniti riconsiderino e attendiamo con impazienza di impegnarci in un dialogo costruttivo per mantenere la partnership tra gli USA e l'OMS, a beneficio della salute e del benessere di milioni di persone in tutto il mondo".

Appena poche ore dopo aver preso possesso a Washington D.C., Trump ha firmato decine di ordini esecutivi e ha invertito molte delle politiche dell'amministrazione Biden. "L'età dell'oro degli Stati Uniti inizia proprio ora", ha affermato. Uno degli ordini dichiara che la politica degli Stati Uniti è "riconoscere due sessi, maschio e femmina", che "non sono modificabili e sono basati su una realtà fondamentale e incontrovertibile".

