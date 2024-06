La CNN ha citato quattro fonti amministrative anonime per riferire in esclusiva che gli Stati Uniti stanno valutando di consentire apertamente ai contractor militari privati statunitensi (PMC) di lavorare in Ucraina pagati dal Pentagono con il pretesto di mantenere e riparare le attrezzature militari sul posto. Il primo ministro polacco Tusk ha già ammesso a fine maggio che "ci sono delle truppe (in Ucraina), intendo soldati. Ci sono dei soldati. Osservatori, ingegneri", quindi questo sviluppo non sarebbe di per sé una novità.

Quello che è problematico in questa proposta, tuttavia, è che equivale a un intervento convenzionale parziale che rischia di normalizzare il coinvolgimento sempre più aperto delle forze occidentali all'interno dell'Ucraina. Il presidente francese Macron ha recentemente ritrattato la sua retorica sull'autorizzazione dell'intervento convenzionale del suo paese, probabilmente nel tentativo di riconquistare gli elettori prima delle imminenti elezioni anticipate, ma queste ultime notizie mostrano che gli Stati Uniti hanno ora iniziato a flirtare con questo scenario.

I funzionari russi hanno ripetutamente promesso di prendere di mira tutte le forze straniere presenti in loco e la possibilità che un gran numero di PMCS americane possa essere presto ucciso proprio come la Russia ha fatto fuori diverse decine di francesi a gennaio potrebbe essere sfruttata dagli Stati Uniti come pretesto per un'ulteriore escalation. Da un lato, il Presidente Putin è riluttante a un'escalation, come dimostra la sua tiepida risposta al recente bombardamento di bagnanti da parte dell'Ucraina, sostenuto dagli Stati Uniti, ma dall'altro non può rimanere inattivo mentre queste PMC mettono in pericolo le truppe russe.

Si dovrebbe quindi dare per scontato che probabilmente diventerebbero obiettivi prioritari, anche solo per ragioni di "prestigio" e per la speranza che alcuni politici russi nutrono nei confronti della loro morte, che potrebbe essere molto pubblicizzata, di fare maggiore pressione sugli Stati Uniti affinché cambino la loro politica nei confronti del conflitto. I Democratici probabilmente non se ne starebbero con le mani in mano mentre la Russia uccide le PMC del loro Paese, né sarebbero propensi a revocare tale politica poco dopo averla promulgata, motivo per cui ci si aspetta un'escalation.

Gli osservatori possono solo fare delle ipotesi su quale forma potrebbe assumere, ma il punto è che portare avanti la proposta di consentire apertamente alle PMC nordamericane di lavorare in Ucraina pagate dal Pentagono per la manutenzione di equipaggiamenti USA destinati a uccidere i russi rappresenta un nuovo livello di coinvolgimento nel conflitto. Il "Disastro di Deir ez-Zor" della Russia, dove gli Stati Uniti avrebbero addestrato decine di PMC Wagner all'inizio del 2018, è avvenuto prima che il rapporto di quel gruppo con il Ministero della Difesa fosse formalmente ammesso da entrambi.

Di conseguenza, il palcoscenico era pronto per la de-escalation della Russia non sentendosi pressata a rispondere a quanto accaduto, ma ciò non accadrebbe se la Russia uccidesse le PMC statunitensi in Ucraina che sono ufficialmente pagate dal Pentagono dopo che l'amministrazione cambia formalmente la sua politica nei confronti di questo argomento delicato. Con questo in mente, gli Stati Uniti sanno ovviamente in cosa si stanno cacciando, ma la fazione aggressiva che sta dietro a questa proposta continua a spingerla come un modo per mostrare ulteriore solidarietà con il nuovo alleato del loro paese.

A metà giugno è stato spiegato che "il patto di sicurezza degli Stati Uniti con l'Ucraina è una consolazione per non aver approvato la sua adesione alla NATO", e poi una settimana dopo che "più difese aeree e attacchi transfrontalieri non cambieranno le dinamiche del conflitto ucraino". Per riassumere per comodità del lettore, le conclusioni rilevanti erano che gli Stati Uniti continuano a far evolvere la loro politica nei confronti del conflitto nella direzione di una maggiore escalation per compensare il fatto di non aver permesso all'Ucraina di unirsi alla NATO in tempi brevi.

Né l'invio di più difese aeree, né il permesso di attacchi transfrontalieri in qualsiasi parte della Russia con il pretesto di ostacolare o rispondere preventivamente alle minacce, né l'invio aperto di PMC pagate dal Pentagono nella zona del conflitto avranno alcun effetto significativo sulle sue dinamiche. La Russia ha già battuto di gran lunga la NATO nella sua "corsa alla logistica"/"guerra di logoramento", tanto che Sky News ha riferito a fine maggio che la Russia sta producendo tre volte più proiettili della NATO a un quarto del prezzo.

Tutto ciò che queste mosse fanno è spingere la Russia ad abbandonare la sua santa moderazione e infine a rispondere a queste provocazioni, il che potrebbe quindi servire a giustificare le misure di escalation presumibilmente pianificate dagli Stati Uniti che potrebbero facilmente sfociare nella crisi di rischio calcolato in stile cubano che i falchi vogliono. La più recente di queste mosse è la più pericolosa di tutte a causa della possibilità che la Russia uccida presto decine di statunitensi e quindi inneschi il filo conduttore degli Stati Uniti per un'escalation "reciproca" (come potrebbe inquadrare la sua risposta).

La tendenza generale è che la guerra per procura tra NATO e Russia in Ucraina è quindi destinata a intensificarsi ulteriormente durante l'estate, soprattutto se questa politica proposta verrà promulgata, rischiando così la terza guerra mondiale per errore di calcolo nel caso in cui gli Stati Uniti colpiscano direttamente le forze russe nella zona del conflitto. Naturalmente, la fazione degli Stati Uniti, relativamente più pragmatica, potrebbe alla fine prevalere e far fallire questa politica o fare in modo che gli Stati Uniti non rispondano in questo modo, ma questo non può essere dato per scontato.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)