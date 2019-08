/ Il reddito di cittadinanza vivacizza il sud

di Pasquale Cicalese

Oggi l'Istat ha comunicato i dati di inflazione per regioni a luglio. Il sud sorpassa il nord portandosi dallo 0.5% allo 0,6%, quando il dato nazionale è pari a 0.4% come quello del nord, quasi deflazione. Spicca la Puglia con lo 0.8%, mentre Bologna, Ravenna, Ancona e Livorno sono già in deflazione. Crescono anche Calabria e Sicilia, 0.6%.

In un contesto deflazionistico o quasi in tutt'Italia, la crescita dell'inflazione al sud a luglio rispetto a giugno potrebbe significare una ritrovata vivacità parziale.

La crescita al sud dell'inflazione supera quella del 2018.

Tradotto: il reddito di cittadinanza oltre ad aumentare i consumi, schiaccia la possibilità di deflazione al Sud. Sarà per questo che gli economisti della Lega vogliono togliere il reddito di cittadinanza.

Magari perché i meridionali devono andare al nord pagati 1100 euro di cui 800 di affitto?

Vedremo nei prossimi mesi se il dato dell'inflazione al sud si conferma in controtendenza rispetto al nord.