In Cina scienziati e ricercatori guadagnano di più di chi lavora con la finanza

Il lavoro svolto da scienziati e ricercatori è fondamentale per il progresso della società. Ma anche per la salute delle persone con le nuove scoperte da applicare in ambito sanitario. Quante volte abbiamo sentito rimarcare il lavoro di scienziati e ricercatori e come questo sia scandalosamente meno remunerativo rispetto a posizioni in settori speculativi o finanziari. Con la conseguente riflessione che questa situazione andrebbe capovolta corrispondendo salari migliori a scienziati e ricercatori.

C’è un paese dove questo accade. La Cina, Sì, avete capito bene, proprio il ‘mostro’ socialista che praticamente tutti i media mainstream dipingono in ossequio ai dettami di Washington che ha individuato in Pechino il nuovo bersaglio da abbattere ad ogni costo.

I livelli di indennizzo nel settore finanziario cinese continuano a perdere terreno nel settore tecnologico, con l'ultimo esempio di scienziati e ricercatori che ora sono meglio pagati rispetto ai professionisti finanziari, afferma il quotidiano South China Morning Post.

Dopo che gli stipendi medi nel settore dell'informatica cinese hanno superato per la prima volta quelli del settore finanziario nel 2016, i ricercatori scientifici hanno raggiunto la stessa pietra miliare quando si tratta di buste paga emesse lo scorso anno, secondo un rapporto pubblicato dall'istituto di ricerca sui dati del 21 Century Business Herald.

Il reddito medio annuo per i lavoratori impiegati dalle aziende nei settori delle telecomunicazioni, del software e della tecnologia dell'informazione ha raggiunto 161.352 yuan (US $ 22.998) a persona, seguito da un reddito medio annuo di 133.459 yuan nel settore della ricerca scientifica e dei servizi tecnici e 131.405 yuan nella finanza, si legge nel rapporto.

Il salario annuo medio registrato nel settore informatico è di 1,78 volte superiore alla media annuale per tutte le industrie, mentre nel settore della ricerca scientifica è 1,47 volte superiore, un segno che il paese sta investendo pesantemente in tecnologia e sviluppo scientifico.

Ma i dati non finiscono qui. L'economia digitale cinese è cresciuta ad un tasso annuale di oltre il 20% negli ultimi anni e rappresenta circa un terzo del suo PIL e un quarto della forza lavoro nazionale.

Secondo quanto stabilito con il pieno generale approvato dal Parlamento il Paese investirà circa sei trilioni di yuan (1,4 trilioni di dollari USA) in sei anni per potenziare la propria infrastruttura tecnologica. Il piano si rivolge ai governi urbani e ai giganti della tecnologia privata come Huawei Technologies per aiutare a posare reti wireless 5G, installare telecamere e sensori e sviluppare Intelligenza Artificiale che supporterà le applicazioni dalla guida autonoma alle fabbriche automatizzate.

La Cina valuta differenti opzioni per diventare tecnologicamente autosufficiente in settori tecnologici domestici come semiconduttori, 5G e data center mentre combatte una guerra commerciale e tecnologica con gli Stati Uniti e cerca di stimolare la domanda interna per constare un rallentamento dell'economia causato dalla pandemia.

Qualcuno crede ancora alla favola dei paesi socialisti arretrati?