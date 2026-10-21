Kallas attacca apertamente i tentativi di pace degli Usa in Ucraina

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La responsabile della politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha accusato Washington "di cercare di costringere l’Ucraina ad arrendersi alla Russia", criticando gli sforzi diplomatici del presidente Donald Trump per porre fine al conflitto.

Intervenendo martedì al Parlamento europeo a Strasburgo, Kallas ha attribuito al sostegno militare e finanziario dell’Europa a Kiev il merito di aver prolungato il conflitto e di aver impedito all’Ucraina di accettare le condizioni di Mosca. «I negoziatori americani stanno cercando di spingere l’Ucraina alla resa ormai da quasi due anni, un anno e mezzo ormai», ha affermato, come riportato da Euronews.

Mosca ha indicato l’atteggiamento aggressivo di Kiev e la posizione ostile dei suoi sostenitori europei come i principali ostacoli a un accordo di pace, anche se è noto come Kiev abbia costantemente respinto le condizioni della Russia, insistendo sull’adesione alla NATO e sul ripristino del controllo su tutti i territori che rivendica.

Le dichiarazioni di Kallas sono giunte il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva affermato che i negoziati stavano compiendo «grandi progressi», difendendo la sua decisione di allentare la pressione economica sulla Russia per mantenere viva la diplomazia. Trump ha intensificato le critiche nei confronti del leader ucraino Vladimir Zelensky, descrivendolo come «più difficile da gestire» rispetto al presidente russo Vladimir Putin. Ha accusato Zelensky di prolungare il conflitto e di dare per scontato l’ampio sostegno di Washington, e ha criticato i continui attacchi di Kiev alle raffinerie russe per aver destabilizzato i mercati globali del gasolio.

All’inizio di questo mese, Trump ha revocato le sanzioni sulle esportazioni russe di gasolio per frenare l’aumento dei prezzi dell’energia in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Venerdì ha sospeso i dazi nei confronti di Cina, India e altri principali acquirenti di petrolio e gas russi. Trump ha difeso le misure, affermando di non voler allontanare Mosca dal tavolo dei negoziati. Le decisioni hanno suscitato critiche da parte dei funzionari europei, con Kallas che ha definito l’accordo sul gasolio un “regalo a Putin”.

La Russia insiste su un accordo di pace a lungo termine che affronti le cause profonde del conflitto, respingendo l’idea di una tregua temporanea. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha accusato Zelensky di minare ripetutamente i negoziati, suggerendo che qualsiasi accordo accettabile per Mosca e Washington minaccerebbe il potere del leader ucraino. Anche l’ulteriore sostegno finanziario a Kiev è diventato fonte di disaccordo all’interno dell’UE. Al vertice UE di venerdì a Bruxelles, Zelensky ha chiesto altri 70 miliardi di euro (78,5 miliardi di dollari) per il prossimo anno, oltre ai 90 miliardi di euro già promessi dall’Unione per finanziare lo sforzo bellico di Kiev.