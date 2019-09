/ La cronaca di un altro doloroso sabato di violenza a Hong Kong

Hong Kong, conosciuta come la Perla d'Oriente, un centro per il commercio e le finanze internazionali e un paradiso per il cibo, nella giornata di sabato ha subito un altro attacco che grida di dolore con un gran numero di manifestanti radicali che hanno organizzato manifestazioni illegali. Traffico bloccato, danneggiamenti alla proprietà pubblica incluso il complesso governativo, e attacchi alla polizia con bottiglie Molotov e mattoni. La bellissima città che vanta strutture moderne e famosa per il suo ordine è stata lasciata con fumo, immondizia e caos dopo ogni violenta manifestazione.

La polizia di Hong Kong aveva respinto la richiesta di autorizzazione dell'opposizione per il previsto raduno del 31 agosto e la marcia verso l'ufficio di collegamento del Governo del Popolo di Hong Kong, ma i raduni non autorizzati si sono tenuti in diversi luoghi a partire da mezzogiorno di sabato e manifestanti violenti hanno attaccato luoghi tra cui il complesso del governo regionale e il quartier generale della polizia di Hong Kong.

La polizia di Hong Kong ha avvisato i residenti di prestare attenzione alla loro sicurezza e, secondo quanto riferito, ha inviato più di 5.000 agenti, cannoni ad acqua e veicoli blindati in anticipo.

Intorno alle 17:00, manifestanti radicali si sono riuniti nel complesso del governo regionale di Hong Kong e nel complesso del Consiglio legislativo, lanciando mattoni e Molotov nei cordoni di sicurezza. I manifestanti hanno tentato di aprire una recinzione di ferro fuori dal complesso governativo con barre di ferro. Hanno anche lanciato bottiglie Molotov nel quartier generale della polizia.

I manifestanti hanno anche danneggiato semafori e ringhiere su Pedder Street e Johnston Road. Alcune luci laser accecavano la polizia.

Dopo ripetuti avvertimenti, la polizia ha sparato con cannoni ad acqua e ha usato forza minima per disperdere i manifestanti.

Nelle strade, i manifestanti violenti, completamente coperti con maschere e vestiti neri, armati di pericolose armi di fortuna come mattoni, barre di ferro e bottiglie Molotov, hanno adottato una strategia di attacco e fuga nella loro violenza contro la polizia.

Anche quando gli agenti di polizia hanno emesso ripetutamente avvertimenti, i rivoltosi hanno lanciato mattoni e Molotov contro la polizia. Sebbene abbiano sparato gas lacrimogeni e usato cannoni ad acqua, gli agenti di polizia hanno continuato a esercitare moderazione come nelle precedenti violente proteste.

I rivoltosi hanno anche vandalizzato le strutture per le strade, rimuovendo i bidoni della spazzatura per innalzare barricate sulla strada e raccogliendo mattoni sui marciapiedi per attaccare gli agenti di polizia. Hanno anche iniziato a incendiare le strade, bruciando spazzatura e bidoni della spazzatura di plastica e gettando costantemente oggetti nel fuoco.

Quando i manifestanti vestiti di nero hanno installato barricate stradali vicino alla stazione della metropolitana di Sheung Wan, sono stati circondati da alcuni giornalisti che indossavano giubbotti gialli e alcuni Hongkongers. Una donna passante era oltraggiata da ciò che aveva visto. "Stanno solo guardando e non facendo nulla? Perché nessuno ha impedito loro di farlo?" ha detto, riferendosi al danno provocato dai rivoltosi nelle strade.

Più tardi di notte, i rivoltosi hanno acceso il fuoco per bloccare la strada vicino a Hysan Place e hanno provocato un altro incendio in Yee Wo Street.

La polizia di Hong Kong ha dovuto dispiegare nuovamente il cannone ad acqua sul sito, avvertendo i manifestanti di andarsene. Un'enorme esplosione ha provocato un incendio vicino al quartier generale della polizia; l'incendio si è poi esteso fino a una comunità residenziale vicina.

Un manifestante è stato visto puntare un fucile ad aria compressa contro la polizia e un altro ha teso una trappola per ostacolare la polizia. I cannoni ad acqua hanno scacciato i manifestanti e hanno attaccato la polizia ma si sono sparpagliati una volta chiusi dalla polizia. Alcuni sono stati messi sotto controllo mentre venivano cacciati dalla polizia.

Gli agenti di polizia in seguito hanno eliminato il caos lasciato dai rivoltosi in Hennessy Road vicino al quartier generale della polizia mentre una banda ha distrutto le strutture pubbliche.

I disordini, tra cui l'accensione, il lancio di Molotov, il blocco del traffico sono proseguiti fino a tarda notte. A partire dalle 23:00 di sabato, i manifestanti hanno continuato a trasferirsi in altri distretti come Kowloon e Kwun Tong, interrompendo i servizi di MTR a Kwun Tong e Tseun Wan.

Andrew Leung Kwan-yuen, presidente del LegCo di Hong Kong, ha dichiarato sabato sera di sentirsi triste e deluso dopo che i manifestanti hanno attaccato di nuovo l'edificio LegCo. Ha condannato i manifestanti per aver ignorato la sicurezza delle altre persone e lanciato oggetti infiammabili e mattoni.

Il governo di Hong Kong ha rilasciato una dichiarazione sul suo sito web sabato notte, condannando i movimenti violenti non autorizzati dei manifestanti radicali. Il governo ha promesso che la polizia locale svolgerà il proprio dovere e continuerà a salvaguardare lo Stato di diritto. Ha inoltre invitato i cittadini a dire "no" alla violenza e riportare la società in ordine.

Un residente locale soprannominato Chu ha dichiarato al Global Times che "la situazione è preoccupante".

Ha detto di avere amici stranieri che vivono vicino al luogo del raduno dal loro arrivo a Hong Kong e dopo aver assistito a quello che è successo, la loro impressione di Hong Kong è peggiorata.

"Ora è probabile che il tumulto smorzi ulteriormente l'economia di Hong Kong, che è già su una traiettoria discendente", ha detto Chu.

Mark Yu, uno studente dell'Università di Hong Kong, ha affermato che l'ordine pubblico e lo Stato di diritto sono i due pilastri del successo di Hong Kong, ma i manifestanti radicali hanno calpestato queste pietre miliari consecutivamente.

"Ogni notte, in ogni comunità residenziale, ci sono radicali che urlano slogan e molestano il quartiere. Oggi, i manifestanti hanno usato bottiglie Molotov per attaccare la polizia, innescare blocchi stradali e incendi, interrompere l'ordine pubblico e ostacolare il traffico, mettendo in pericolo le persone comuni Nessuna società governata dalla legge al mondo può tollerarlo", ha affermato Yu.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)