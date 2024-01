Lavrov: "Kiev usa le armi occidentali per attaccare senza pietà obiettivi civili in Russia"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito questo lunedì in seguito ai recenti attacchi dell'Ucraina contro i civili nel Donbass.

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha partecipato alla riunione convocata dalla Russia per discutere del bombardamento perpetrato dalle forze armate ucraine su un mercato nella città russa di Donetsk, che ha provocato 27 morti e diversi feriti, oltre della fornitura di armi occidentali a Kiev.

Nelle sue osservazioni, il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che "il fattore chiave che ostacola la ricerca di modi per risolvere pacificamente la crisi ucraina è il continuo sostegno dell'Occidente al regime di Kiev, nonostante la sua evidente agonia e incapacità" di obbedire all'ordine di "infliggere una sconfitta strategica alla Russia" o almeno di "indebolirla".

Con le armi occidentali, le forze ucraine stanno deliberatamente prendendo di mira le infrastrutture civili in Russia, ha denunciato Lavrov. "Non si vergognano affatto del fatto che le loro armi, comprese le munizioni a grappolo e i proiettili all'uranio impoverito, siano usate metodicamente, spietatamente e deliberatamente" contro obiettivi esclusivamente civili.

Lavrov ha aggiunto che, allo stesso tempo, la maggior parte degli Stati membri dell'UE "continua a eseguire in maniera obbediente gli ordini di Washington" per quanto riguarda le nuove forniture di armi a Kiev, svuotando i propri arsenali che, "naturalmente, saranno rimpinguati dagli acquisti del complesso militare-industriale statunitense". "Gli europei saranno costretti a trovare i fondi per questo".

Il massimo diplomatico russo ha sottolineato che "il sangue di decine di civili morti è sulle mani e sulla coscienza di coloro che armano il regime di Zelensky e, allo stesso tempo, dichiarano ufficialmente che le stesse autorità di Kiev hanno il diritto di scegliere gli obiettivi degli attacchi".

Lavrov ha anche osservato che l'interesse economico degli Stati Uniti e di altri Paesi occidentali per il conflitto ucraino comincia ad assomigliare a "un progetto commerciale redditizio". Ha poi ricordato che, parlando di "assistenza continua" a Kiev, il Segretario di Stato nordamericano Antony Blinken ha assicurato che si tratta di "una garanzia di creazione di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti", e non del finanziamento di "una guerra che ha già fatto centinaia di migliaia di vittime in Ucraina".

Il ministro ha detto che la maggior parte delle grandi fabbriche e imprese ucraine, comprese quelle coinvolte nella produzione di litio, sono state vendute proprio agli statunitensi. "Terre fertili" sono state date loro "in affitto a tempo indeterminato, come si dice di solito, a un prezzo basso", ha continuato.

Uno degli esempi più eclatanti è il ricevimento da parte delle strutture di [George] Soros di terreni "chernozem" [considerati tra i più fertili per l'agricoltura] per il seppellimento dei rifiuti dell'industria chimica occidentale".

D'altra parte, Washington insieme ai suoi alleati si sta "sbarazzando di vecchi rottami" nel conflitto in Ucraina, ha affermato Lavrov, riferendosi agli armamenti obsoleti, mentre "il 90% del budget militare stanziato dagli USA per il regime di Kiev rimane negli Stati Uniti e va allo sviluppo del settore militare-industriale del Paese e al rinnovo delle armi".

Allo stesso tempo, alcune delle armi che arrivano sul territorio ucraino finiscono per essere rivendute sul mercato nero dal regime di Kiev "nel tentativo di trarre il maggior profitto possibile dal conflitto", e con l'approvazione dell'Occidente, ha denunciato il ministro degli Esteri di Mosca.

"Si possono trovare parecchi annunci di questo tipo sul dark web. È difficile immaginare che ciò avvenga senza la conoscenza e il coinvolgimento" dei Paesi occidentali. Secondo Lavrov, "uno degli esempi più recenti" è la comparsa sul mercato nero di fucili M16 di fabbricazione statunitense.

"Chiunque può acquistare [un fucile del genere] in criptovalute attraverso un annuncio online. Naturalmente, i gruppi terroristici approfittano di questa situazione", ha osservato. "Le armi cadono nelle loro mani e si diffondono in Africa, Medio Oriente e persino in America Latina", un fatto che "scuote ulteriormente le regioni instabili del mondo".

Secondo Lavrov, questa "situazione scandalosa" ha raggiunto dimensioni tali che "non è più possibile metterla a tacere". "Persino gli Stati Uniti hanno dovuto ammettere ufficialmente il problema", ha affermato, sottolineando che un recente rapporto del Pentagono ha parlato della scomparsa di armi destinate alle forze armate ucraine per un valore di oltre un miliardo di dollari.

A suo avviso, si tratta di "una stima modesta" e circa 40.000 unità di armi, "tra cui droni e lanciagranate", non sono state semplicemente contabilizzate a causa della mancanza di inventari.