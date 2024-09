L'Intelligenza Artificiale usata negli Usa per fare "cambiare idea ai complottisti"

Sono almeno quindici anni che la “Scienza” si arrabatta sperando di curare i “complottisti”, evanescente categoria, inventata nel 1964 per marchiare chiunque metteva in dubbio la versione ufficiale sull’assassinio Kennedy. Tra le bislacche “cure” delle quali ci eravamo già occupati, un davvero incredibile videogame e un video prebunking in grado di “vaccinare” contro le fake news.

Ora ci si affida all’Intelligenza Artificiale che, come ci illumina ANSA, sarebbe in grado di far cambiare opinione ai complottisti. Come lo fa, ce lo documenta lo studio “Ridurre in modo duraturo le convinzioni cospirative attraverso dialoghi con l'intelligenza artificiale” pubblicato, da Cornell University e Massachusetts Institute Technology, sulla prestigiosa rivista <<Science>>.

Si parte arruolando per mesi, non si sa come, nella ricerca ben 2190 americani “complottisti” (scettici sui risultati delle elezioni presidenziali Usa del 2020, critici della gestione dell’emergenza Covid..) e li si fa dialogare con le argomentazioni dominanti su internet ritenute affidabili da un “fact-checker professionista” del quale non viene rivelata l’identità. Dopo di che, magicamente, “La capacità del chatbot di Intelligenza Artificiale (IA) di sostenere controargomentazioni su misura e conversazioni approfondite personalizzate ha ridotto le loro convinzioni sulle cospirazioni per mesi, sfidando la ricerca che suggerisce che tali convinzioni sono impermeabili al cambiamento. Questo intervento illustra come l'implementazione dell'IA possa mitigare i conflitti e servire la società.” Il tutto senza uno straccio di documentazione da parte di una struttura terza di certificazione e senza che Science (così come fu per Lancet) dica chi siano stati i referees editoriali che hanno validato questa “ricerca”.

Improbabile, quindi, che, dopo questa “ricerca” - pur impreziosita da un allegato di ben 61 pagine e da una ciclopica bibliografia - qualche governo decida di ricorrere alle magie dell’Intelligenza Artificiale per redimere i complottisti. Meglio, come suggerisce il buon Bonelli, cominciare a mettere in galera chi nega il cambiamento climatico.

Francesco Santoianni