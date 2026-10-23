Macron vuole vietare le prossime manifestazioni

Cadono ormai tutte le maschere nell'Unione Europea, finta e stucchevole paladina di diritti umani, libertà e democrazia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un giro di vite sulle manifestazioni pubbliche, ordinando alle autorità di vietare le proteste ritenute “illegittime” e di limitare anche le marce organizzate ufficialmente. Si tratta di una scelta disperata per trovare una soluzione alle proteste sempre più partecipate di studenti, lavoratori e cittadini che semplicemente pretendono un presente fatto di diritti sociali e non di austerità, suicidio energetico e guerra. Lo riporta oggi il Guardian oggi.

Le restrizioni, annunciate giovedì dall'Eliseo a seguito di una riunione d’emergenza con i capi dei servizi segreti e i ministri di alto livello, precedono un’altra ondata di manifestazioni prevista per sabato. Il presidente francese Macron ha affermato che le autorità locali proibiranno gli assembramenti organizzati da individui o gruppi ritenuti privi di legittima autorità, mentre le manifestazioni organizzate da organizzazioni riconosciute, come i sindacati, saranno prese in considerazione per l’approvazione, ma potrebbe essere richiesto loro di utilizzare percorsi alternativi. «La raccomandazione generale è che non ci siano manifestazioni nei prossimi giorni», ha dichiarato Macron, insistendo sul fatto che le misure fossero necessarie per ristabilire la calma e proteggere le attività commerciali e gli edifici pubblici.

«Sabato scorso abbiamo assistito ad atti politici e sediziosi da parte di gruppi di estrema sinistra il cui obiettivo è rovesciare la Repubblica», ha affermato, accusando i radicali organizzati di orchestrare violenze e saccheggi.

L’annuncio inasprisce notevolmente le restrizioni sugli assembramenti di massa in un Paese in cui il diritto di protesta è tutelato dalla Costituzione. Secondo la legge francese, le autorità possono vietare le manifestazioni se ritenute una minaccia all’ordine pubblico, sebbene tali decisioni debbano essere proporzionate e possano essere impugnate in tribunale. Giovedì un tribunale amministrativo di Parigi ha annullato il divieto della polizia su una manifestazione studentesca, consentendo a migliaia di manifestanti di radunarsi nonostante le obiezioni ufficiali. Secondo l’AP, la manifestazione si è svolta pacificamente sotto una massiccia presenza di forze dell’ordine.

Tuttavia, le autorità hanno già vietato le manifestazioni di sabato nel centro di Lione. Restrizioni simili sono state imposte a Marsiglia, Nizza e Tolone. A Parigi, una marcia autorizzata è stata deviata lontano dal centro città, mentre un’altra, che coinvolgeva studenti e membri del movimento dei Gilet Gialli, è stata vietata.

Le manifestazioni della rabbia giovanile sono nate in Francia e poi si sono diffuse in tutta Europa. Nate per protestare contro la carenza di insegnanti e il deterioramento delle condizioni scolastiche si sono presto trasformate in un movimento più ampio contro l’aumento dei prezzi, le disuguaglianze e i tagli ai servizi pubblici. Macron, che non rappresenta che una piccolissima porzione dei cittadini francesi, ha poca credibilità e autorevolezza per poter affrontare una crisi di questa portata. L’Alliance Police Nationale, intanto, ha annunciato l’intenzione di citare in giudizio lo Stato, accusando i funzionari di aver abbandonato gli agenti durante i disordini e di non aver fornito attrezzature adeguate e istruzioni chiare.

Cadono tutte le maschere dentro l'Unione Europea.