Maduro denuncia l'installazione di basi militari USA nel territorio conteso con la Guyana

"Abbiamo informazioni verificate che basi militari segrete del Comando Sud sono state installate nel territorio della Guayana Esequiba, temporaneamente amministrato dalla Guyana. Nuclei militari del Comando Sud e nuclei della CIA per preparare aggressioni contro la popolazione di Tumeremo, per preparare aggressioni contro le popolazioni del Sud e dell'Est del Venezuela e per preparare un'escalation contro il Venezuela". La denuncia è stata dal presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro, prima della firma e della promulgazione della Legge Organica per la Difesa della Guyana Esequiba.

Dal Salón Elíptico dell'Assemblea Nazionale (AN), a Caracas, ha indicato che per questo il popolo venezuelano deve essere sempre pronto, "con la guardia alta e il morale alto, a difendere il diritto del Venezuela alla pace e alla sua integrità territoriale".

#EnVivo ???? | Promulgación de la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo. https://t.co/HbbxEp7udt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

All'evento, a cui hanno partecipato deputati del Parlamento nazionale, rappresentanti delle autorità pubbliche, vicepresidenti settoriali, ministri, sindaci, governatori, leader di diversi settori del Paese e lo Stato Maggiore delle Forze Armate Nazionali Bolivariane (FANB), ha sottolineato che il presidente della Guyana, Irfaan Ali, non governa la nazione. "La Guyana è governata dal Comando Sud, dalla CIA e dalla ExxonMobil, e non esagero, controllano il Congresso, i due partiti che costituiscono la maggioranza: il governo e l'opposizione. Controllano l'intero governo, controllano totalmente le forze di difesa e di polizia della Guyana".

“ExxonMobil prende il controllo dell’establishment politico, militare e della politica estera della Guyana ignorando l’Accordo di Ginevra e si rivolge illegalmente e illegittimamente alla Corte Internazionale di Giustizia con una sospetta manovra di lobbying”, ha affermato.

Ha denunciato al mondo la posizione bellicosa della compagnia petrolifera transnazionale ExxonMobil e ha indicato che il presidente della Guyana, Mohamed Irfaan Ali, e il governo degli Stati Uniti, attraverso il Comando Sud, stanno perseguendo una politica sbagliata contro il Venezuela.

Con mucho orgullo, amor y compromiso firmé y promulgué esta Ley Orgánica vinculante y obligante que ha aprobado la Asamblea Nacional, ha valido la pena rescatar el sueño de las libertadoras y los libertadores, de luchar por nuestra tierra y nuestros derechos. Más temprano que… pic.twitter.com/5s2nVBF9Zg — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 4, 2024

"La ExxonMobil, il Comando Sud e il presidente della Guyana si sbagliano sul Venezuela. Si sbagliano di grosso nella loro posizione di esproprio imperiale, nella loro posizione bellicosa, nella loro posizione minacciosa".

Ha sottolineato che l'articolo 27 "autorizza il Presidente della Repubblica a vietare la conclusione di contratti o accordi con persone giuridiche che operano o collaborano con l'operazione nel territorio terrestre dell'Essequiba Guyana o nelle acque in attesa di delimitazione, nonché ad adottare misure reciproche sul territorio terrestre".