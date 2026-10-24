Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Mipcom 2026: lo schermo si fa verticale

A Cannes l’industria globale dei contenuti accelera tra intelligenza artificiale, YouTube e creator

347
Mipcom 2026: lo schermo si fa verticale

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Glauco Benigni

Dal 12 al 15 ottobre 2026 si è svolto MIPCOM CANNES, il mercato più grande e di maggiore impatto al mondo, nonché la porta d’accesso all’industria internazionale dei media e dei contenuti. Riunisce Studios cinematografici, grandi reti televisive di tutto il mondo, piattaforme di streaming e Social Media, distributori, creatori di contenuti,  brand e aziende tecnologiche e di intelligenza artificiale. In sostanza raduna più di 10.000 partecipanti, provenienti da oltre 100 Paesi, che si incontrano all'interno di un panorama mediatico sempre più interconnesso. A MIPCOM si concludono accordi e fusioni, prendono forma partnership e coproduzioni, si sperimentano nuovi contenuti per raggiungere il pubblico globale.

I proprietari di MIPCOM sono RX France e RELX. RX è un leader globale nell'organizzazione di eventi e fiere,  con una presenza in 25 Paesi e in 42 settori industriali : organizza circa 350 eventi all'anno.  RX fa parte a sua volta di RELX, fornitore globale di strumenti di analisi e decisioni basati sulle informazioni per clienti professionali e aziendali . Nota Bene : i maggiori azionisti di RELX sono (guarda caso !) BlackRock, Inc. (circa il 7–8%); The Vanguard Group (circa il 5–6%)  Per maggiori informazioni, visitare www.rxglobal.com.

RX France crea “incontri” di  rilevanza mondiale, coprendo 15 settori industriali, tra cui MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM, Big Data & AI Paris, MIPCOM, Paris Photo, Maison&Objet e molti altri. Gli eventi di RX France si svolgono in Francia, Hong Kong, Italia e Messico. In sostanza è la manifestazione più alta e globalizzata  di quello che in passato era il mondo delle “Fiere e Mercati”.

 MIPCOM 2026

Come sempre: grandi annunci del settore, accordi internazionali, interviste di alto profilo, anteprime mondiali e conferenze sul futuro dell’Industria del Consenso Globale, grazie ad una serie di nuovi player evidenziano la portata globale del Mipcom. Per i 10.000 partecipanti in arrivo da più di 100 nazioni questo MERCATO è il Tempio degli Scriba: ognuno fornisce la sua rappresentazione del mondo, ognuno narra le gesta dei suoi finanziatori, che al dunque sono Mercanti, Guerrieri e qualche Brahamano, tutti comunque controllati dai Grandi Mutual Funds: Blackrock e Vanguard. 

Per 4 giorni,  dall’alba al tramonto saltando il pranzo, i principali player dei media classici si sono incontrati, all’interno dei 5 piani del Palais du Festival di Cannes, con la Nuova Tribù dei creatori, brand, piattaforme, aziende di intelligenza artificiale e tecnologia. Ha stravinto la tendenza alla “Digitalizzazione totale” che ha generato un nuovo mosaico di  proprietà intellettuale (IP), nuove forme di investimenti e di opportunità commerciali; quello che in sintesi si chiama “nuovi modelli di business”.

Tra i presenti 3.150 erano “compratori” e tra loro i primi dieci sono Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Turchia, Canada, Spagna, Italia, Giappone e India, il che significa un G7 un po’ allargato che “consuma” immagini in movimento (film, news, sport, intrattenimento, etc…) come non mai, ma non più nelle forme tradizionali. Considerando dunque la percentuale di fruizione degli schermi: cinema e tv scendono vertiginosamente, salgono gli schermi di PC e tablets, ma soprattutto in modo esponenziale sale l’uso degli schermi “in verticale”, leggi smart phones di massa consultati in movimento (dalle sale cinematografiche ai salotti… dai salotti alle metropolitane). E questo è un elemento di cambiamento “radicale e irreversibile”.

In questo contesto di evoluzione dei modelli produttivi, distributivi e di business, il MIPCOM CANNES ha visto la sigla di importanti accordi internazionali, nuove partnership e lanci di prodotti.

«La nostra strategia è chiara: rafforzare il core business internazionale dei contenuti, riunendo i maggiori soggetti che guidano la trasformazione dell’industria globale dell’intrattenimento», ha dichiarato Lucy Smith, Direttrice del MIPCOM CANNES. «Non ci limitiamo a rispondere al cambiamento: stiamo plasmando attivamente le opportunità che esso crea, mettendo in contatto i leader consolidati del settore con nuovi partner, nuove fonti di IP(Proprietà Intellettuale) e nuovi percorsi di crescita».

 

Gli affari internazionali e i grandi annunci

Tra gli annunci commerciali internazionali, la Globo brasiliana ha svelato nuovi accordi di licensing e di format, mentre BBC Studios ha ampliato la propria partnership con Samsung TV Plus integrando quattro canali FAST. Anche ITV Studios ha registrato un’intensa attività sul fronte dei format internazionali, mentre FOX Entertainment e Hartbeat hanno annunciato una nuova partnership nell’ambito dei vertical drama, riflettendo la crescente attività commerciale attorno a questa nuova forma di narrazione.

Il mercato è stato anche sede di importanti dibattiti di settore. Jeff Zucker e Marco Bassetti (unica presenza italiana tra i tycoon internazionali) hanno tenuto il loro primo keynote congiunto a seguito della fusione tra Banijay Entertainment e All3Media, mentre David Decker ha rilasciato la sua prima intervista come Presidente di Skydance* Content Sales.  Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, non ostante la crisi in ci versa il colosso mondiale della pay tv, è stata inoltre premiata con il Variety Vanguard Award, in riconoscimento della sua leadership e del suo impatto sull’industria globale dell’intrattenimento.

* Skydance si è fusa, nel 2024-25,  con Paramount Global (proprietaria dei Paramount Studios, di CBS, MTV, Nickelodeon e del servizio streaming Paramount+).

 Nuovi player, nuovi modelli di business e nuove opportunità

Il mercato ha evidenziato la natura sempre più interconnessa dell’industria globale,  “l’Uno è nel Tutto e il Tutto è nell’Uno”, per dirla come Ermete Trismegisto, con le aziende di intrattenimento consolidate affiancate da piattaforme, brand, agenzie, creatori e compagnie di intelligenza artificiale. YouTube ha definitivamente affermato una presenza egemone insieme ad aziende come Dentsu, Meta e TikTok.

Sembra un’iperbole ma ormai la maggiore TV Generalista mondiale è considerata YouTube, in quanto in grado di ospitare qualsiasi contenuto e di offrirlo e remunerarlo , con inserimenti pubblicitari, in ogni lingua traducibile a grande velocità con l’IA. Questa “opportunità” ha già condotto enormi storici  broadcasters, quali RTL lussemburghese o NBC, colosso delle News in USA e non solo, a fare accordi con YouTube/Google/Alphabet (che sono a loro volta controllati dai Fondi di Investimento Globali).

La tendenza generale (dalla quale sembrano peraltro esclusi i broadcaster pubblici dell’Unione Europea, Rai in primis) riflette quattro aree di crescita: brand (grandi Società che investono direttamente in comunicazione); IA soprattutto attualmente nell’area del doppiaggio in tutte le lingue; contenuti verticali, cioè visionabili su smart phones, e creatori di contenuti, ossia idealmente qualsiasi “talento di base” che può produrre con investimenti in tecnologia sempre più sostenibili e facilità di accesso alle reti.

La presenza di Dentsu, gigante giapponese della pubblicità soprattutto nell’area Asia Pacific e il suo acceso cinguettare  con i manager di Meta/Zuckenberg ha creato nuove opportunità interessando altri giganti quali FOX e la sua sezione Creator Studios. Leggi: la TV dentro Facebook sostenuta da pubblicità.

L’“intrattenimento” nel Pianeta guidato dai Creators è stato un aspetto particolare di quest’anno: Samsung TV ha dichiarato il suo massimo interesse, mentre FOX Entertainment ha dimostrato come i contenuti creati dagli Influencer, anche “di base”, possano raggiungere un pubblico internazionale.

 L’intelligenza artificiale e la “narrazione verticale”

La “Super Intelligenza” ha occupato un posto centrale al MIPCOM CANNES: Cecilia Shen, CEO di UTOPAI Studios, ha guidato il mainstage di apertura MIP AI Headliner insieme a Ken Oh di CJ ENM Studios. Intervenendo davanti a un Grand Auditorium gremito, la sessione ha esplorato come l’IA stia trasformando la produzione di contenuti e creando nuove opportunità per portare storie locali al pubblico globale. Anche la narrazione verticale e i micro-drama hanno avuto un grande rilievo, con nuovi modelli di produzione e distribuzione che attirano un interesse crescente sia da parte delle aziende di intrattenimento tradizionali che degli specialisti emergenti.

 

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Ottobre 1956: la prima "rivoluzione colorata" dell'Occidente compie 70 anni

Ottobre 1956: la prima "rivoluzione colorata" dell'Occidente compie 70 anni

23 Ottobre 2026 14:00
A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

23 Ottobre 2026 13:00
CIAO PATRICK, STATUNITENSE PER LA PACE

CIAO PATRICK, STATUNITENSE PER LA PACE

23 Ottobre 2026 13:00
In manette a 12 anni

In manette a 12 anni

23 Ottobre 2026 12:30
Gaza senza pane e senza colpevoli

Gaza senza pane e senza colpevoli

23 Ottobre 2026 12:30
Macron vuole vietare le prossime manifestazioni

Macron vuole vietare le prossime manifestazioni

23 Ottobre 2026 11:00
Genocidio Gaza, come la BBC ha coperto le responsabilità di Israele

Genocidio Gaza, come la BBC ha coperto le responsabilità di Israele

23 Ottobre 2026 08:30
Stati Uniti accusano formalmente il Canada di voler influenzare le elezioni di midterm

Stati Uniti accusano formalmente il Canada di voler influenzare le elezioni di midterm

23 Ottobre 2026 08:00
RUSSIA

“Zakharova attacca l'Italia” blaterano a RaiNews

14445
EUROPA

La pentola a pressione sta per saltare (di Andrea Zhok)

13435
EUROPA

"Ci stiamo preparando alla follia". I due scenari dei signori della guerra UE con la Russia

11280
EUROPA

Parigi in fiamme: le immagini surreali del turismo di massa

10251
EUROPA

A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

9639
EUROPA

L'ucrainizzazione dell'Europa ha avuto inizio. E il Corriere della Sera ne è il profeta

9465
RUSSIA

La caduta di Dobropolie ridisegna gli equilibri sul fronte del Donbass

9258
EUROPA

Dalla povertà alle rivolte: la vera «guerra ibrida» contro gli italiani

8328
RUSSIA

Dal fronte del Donbass a Starlink: perché la guerra in Ucraina è ancora lontana dalla pace

NORD-AMERICA

Trump: possibile che gli USA si spingano oltre nella loro aggressione contro l'Iran

ASIA

Alleanza segreta: come Israele sta aiutando Riad a bombardare gli Houthi

ASIA

"Dieci pillole, tutte cattive": l'Iran lancia agli USA un avvertimento stile 'Matrix'

RUSSIA

"Schizofrenia politica". Putin torna a rivolgersi ai funzionari e governanti europei

AMERICA LATINA

Ecuador, arrestata Luisa González: la repressione di Noboa e il silenzio dell’Europa

ASIA

Israele minaccia l’Egitto alla vigilia del voto

EUROPA

Una «nuova Yalta». Il Cremlino: Putin, Xi e Trump potrebbero tenere un “vertice storico”

Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà" di Giulia Bertotto Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà"

Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà"

  • 22 Ottobre 2026 12:30
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump di Loretta Napoleoni Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

  • 20 Ottobre 2026 12:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

  • 20 Ottobre 2026 13:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

  • 20 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso di Giuseppe Giannini Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

  • 22 Ottobre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti