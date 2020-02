In una confusa conferenza stampa organizzata per parlare del nuovo coronavirus il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il suo vice Mike Pence sarà il responsabile della lotta negli USA al coronavirus.

«Mike lavorerà con i professionisti, i medici e tutti gli altri che stanno lavorando. La squadra è geniale. Ho trascorso molto tempo con la squadra nelle ultime due settimane, ma sono eccezionali e stiamo andando molto bene e Mike sarà al comando, e poi verrà da me a fare report».

Sulle colonne di The Independent, Greg Evans, fa notare come proprio Mike Pence notoriamente non creda nella scienza e quindi non sia la persona più indicata per prendere la direzione di chi è incaricato di affrontare il coronavirus, che seppur con numeri ancora modesti ha raggiunto gli Stati Uniti.

Trump just made Mike Pence his coronavirus czar. This is the same exact type of thing he criticized Obama for during the ebola outbreak in 2014. pic.twitter.com/VwPDvcRltv — Hunter Walker (@hunterw) February 26, 2020

Nella maggior parte dei casi, nominare il vicepresidente incaricato di sovrintendere a un compito importante come questo non farebbe desterebbe preoccupazioni, ma in questo caso si tratta di Mike Pence, che ha da lungo tempo problemi con la scienza.

Per fare alcuni esempi, il cristiano evangelico una volta ha affermato che "fumare non uccide", negato la teoria dell'evoluzione e affermato che il cambiamento climatico è "solo un problema per la sinistra".

The guy who thinks windmills cause cancer and the guy who supported reversing homosexual behavior are the ones protecting our children and elderly from a deadly viral outbreak. https://t.co/Zg7A2tEPdH — Devin Duke (@sirDukeDevin) February 27, 2020

Good News! With Mike Pence in charge the coronavirus definitely won't be gay or get an abortion. Whew, public health saved. https://t.co/bl6RKWdRGy — Dorothy Snarker (@dorothysnarker) February 27, 2020

Date le prove schiaccianti che Pence chiaramente non ha alcun interesse o fiducia nella scienza, il fatto che sia stato incaricato di combattere un virus che ha già ucciso 3.000 persone non è stato accolto con un'ondata di entusiasmo, scrive The Independent.

Mentre era governatore dell'Indiana, Pence tagliò la spesa pubblica per i servizi sanitari che portò al peggior focolaio di HIV nella storia dello Stato e una volta disse che i malati di AIDS dovrebbero essere trattati con la "terapia della conversione". La gente non l'ha dimenticato.

Mike Pence's role in the worst HIV outbreak in Indiana history is literally a case study in public health on the harm that can be done by public officials. Mike Pence's incompetence is literally a case study.



Read more here in @HRC's The Real Mike Pence: https://t.co/avNaF5uJgO https://t.co/kM7TGiU1f7 — Charlotte Clymer ?????????? (@cmclymer) February 26, 2020

lol didn't dude set off a disastrous AIDS epidemic in Indiana during his tenure as governor? And not even being a cool dude who rawdogged as many butts as possible, just through pure, unadulterated, stupid cruelty. https://t.co/X39leKEBgS — Jake Paul Sartre (@PissJugTycoon) February 27, 2020

In Italia, invece, semplicemente lo ignorano perché il vassallaggio verso gli Stati Uniti è totale. Quindi si può diffamare la Cina o qualunque altro paese. Ma sugli USA si deve stare zitti. Anche se poi si è pronti a massacrare chiunque cerchi di raccontare qualcosa di diverso dalle verità ufficiali.

Alle nostre latitudini per convezione i cinesi sono brutti e cattivi, quindi non hanno saputo controllare l’epidemia, mentre gli statunitensi sono quelli buoni e competenti. Peccato che a causa della sanità privata i cittadini statunitensi poveri non possono nemmeno fare screening e sapere se sono stati contagiati visto che un tampone costa oltre 3000 dollari. Senza contare che il politico incaricato di coordinare il contrasto al coronavirus è un uomo che non crede alla scienza.