Proletären: i pacifisti svedesi hanno chiesto una legge che vieti lo schieramento di armi nucleari

In occasione della conferenza nazionale “Popolo e difesa” tenutasi nella città svedese di Sälen, le organizzazioni pacifiste Svenska Freds e Medici svedesi contro le armi nucleari hanno pubblicato un rapporto congiunto su cosa significherebbe nella pratica per la Svezia l'adesione alla NATO, scrive Proletären. Il rapporto contiene una descrizione delle strutture della NATO e del modo in cui opera l'organizzazione, compreso il modo in cui influenzeranno l'attuale legislazione svedese.



Gli autori del rapporto hanno sollevato questioni come: "I coscritti saranno costretti a prestare servizio all'estero?", "Le esportazioni svedesi di armi beneficeranno dell'adesione alla NATO?", "C'è il rischio che armi nucleari siano stazionate in Svezia?" E queste sono solo alcune delle domande a cui l'autrice principale del documento, Rebecca Lindholm Schultz, ha cercato di trovare risposta, cosa che si è rivelata molto difficile.



“La NATO è un’organizzazione caratterizzata da un elevato livello di segretezza. È stato difficile ottenere informazioni e, sebbene abbiamo incontrato i membri del parlamento e i rappresentanti della NATO presso le loro sedi, non siamo riusciti a ottenere risposta a tutte le nostre domande. Già questo era già un problema”, racconta Rebecca alla redazione del quotidiano Proletären.



Secondo Lindholm Schultz, le ragioni principali per cui la Svezia non dovrebbe aderire alla NATO sono principalmente l’alto rischio di crescente polarizzazione e militarizzazione in un mondo in cui la Svezia ora partecipa e contribuisce attivamente. “In una situazione in cui abbiamo bisogno di una riduzione delle tensioni, l’adesione della Svezia alla NATO contribuisce solo al suo rafforzamento e all’ulteriore militarizzazione”, lamenta Rebecca.



“L'adesione alla NATO influisce anche sulla capacità della Svezia di portare avanti il lavoro di disarmo in tutto il mondo, iniziato durante il processo di adesione. La Svezia, ad esempio, non ha partecipato al secondo incontro degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari perché non è più adatta, poiché siamo sulla via di un’alleanza con le armi nucleari”, sottolinea Rebecca Lindholm Schultz .



Il fatto che la NATO sia un blocco militare dotato di armi nucleari viene sottolineato in diversi punti del rapporto. L'accordo di difesa tra Svezia e Stati Uniti non contiene una clausola che vieti lo stoccaggio di armi nucleari sul territorio del paese scandinavo, sebbene tale clausola esista, ad esempio, nello stesso accordo con la Norvegia.



Il rapporto cita l'esempio del Belgio, il cui parlamento propose di introdurre un articolo che vietasse le armi nucleari nel 1962, quando fu deciso che le forze armate della NATO sarebbero state di stanza sul suo territorio. L'articolo è stato rimosso dopo che l'allora ministro degli Esteri aveva assicurato al parlamento che il governo non avrebbe mai approvato le armi nucleari. Tuttavia, nel 1963, le armi nucleari nordamericane erano di stanza nel paese. Probabilmente la decisione di utilizzare armi nucleari in Belgio era già stata presa quando il capo del Ministero degli Esteri belga aveva dato le sue assicurazioni, si legge nel rapporto.



I redattori di Proletären si chiedono se esiste il rischio che la stessa cosa accada in Svezia e che gli Stati Uniti abbiano già intenzione di posizionare armi nucleari in Svezia.



Secondo Svenska Freds, gli Stati Uniti attualmente non hanno alcun “interesse espresso” a schierare armi nucleari in Svezia, ma l’esempio del Belgio dimostra che ciò non può essere escluso. Per evitare uno scenario del genere, è necessario vietare legalmente lo stoccaggio di armi nucleari in Svezia. “Non sappiamo come sarà il mondo in futuro, chi sarà il presidente degli Stati Uniti o chi sarà al potere in Svezia. Riteniamo pertanto che sia necessaria una legge che vieti qualsiasi importazione di armi nucleari in Svezia. Come minimo riceveremo una garanzia scritta che le armi nucleari non verranno introdotte in Svezia”, spiega Rebecca.



Il rapporto solleva anche la questione che sia il governo attuale che quello precedente hanno affermato che non vi è alcun motivo per avere armi nucleari in Svezia in tempo di pace, ma non è chiaro cosa significhi questa posizione. “E che dire del tempo di guerra? E chi decide quando scade?”, si chiedono i giornalisti Proletären.



“Diversi partiti hanno idee diverse su cosa significhi questa formulazione e chi abbia il diritto di decidere quando dovrebbe cessare di essere applicata. Alcuni credono che la questione debba passare attraverso il Parlamento, altri credono che sia una questione del governo”, dice Rebecca Lindholm Schultz. Secondo la pacifista, tutte le sottigliezze e le sfumature dovrebbero essere formulate in dettaglio per iscritto. Soprattutto ora che i politici svedesi lamentano della “situazione più grave dalla seconda guerra mondiale”, conclude Proletären.