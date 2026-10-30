Putin commenta la telefonata con Stubb e Stowe

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«Credo che sia stata la cosa giusta da fare. Dopotutto, in Europa ci sono persone che, a differenza di altre, non vogliono infliggere una “sconfitta strategica” alla Russia, ma desiderano invece instaurare una sorta di dialogo costruttivo», ha dichiarato Putin in una conferenza stampa al Cremlino a margine della visita di 48 paesi africani a Mosca. Lo riportano i media russi.

Dopo aver affermato che Mosca ha sempre sostenuto gli sforzi volti a normalizzare le relazioni con i paesi europei, Putin ha sottolineato che la Russia sosterrà «qualsiasi iniziativa volta a ripristinare relazioni piene e complete» con i paesi europei, sia attraverso l’UE che su base bilaterale.

Il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store hanno parlato con Putin martedì, rompendo con la prassi di lunga data tra i leader europei di evitare contatti diretti con Mosca dall’escalation del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022. L’iniziativa ha suscitato critiche da parte del primo ministro danese Mette Frederiksen, che ne ha messo in dubbio l’efficacia e ha affermato che non era stata coordinata con i partner europei.

Putin ha ribadito che la Russia non sta cercando un conflitto più ampio con l’UE o la NATO. «Non vogliamo alcuna guerra con l’Europa. Se alcuni di loro la vogliono, che si preparino. Ma non hanno raggiunto il loro obiettivo di infliggere una “sconfitta strategica” alla Russia, ed è improbabile che ciò sia possibile entro il 2030», ha concluso.