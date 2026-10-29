Hormuz: l'Iran intercetta e abbatte il 14° drone USA

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Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver abbattuto un drone statunitense MQ-1 Advanced nello Stretto di Hormuz, precisando che si tratta del quattordicesimo velivolo di questo tipo a essere stato distrutto.

"Recentemente, un drone MQ-1 di ultima generazione è stato intercettato e distrutto nei cieli a est dello Stretto di Hormuz, al largo della costa meridionale di Sirik", ha dichiarato giovedì il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) in un comunicato.

Nella nota viene chiarito che l'operazione è stata condotta dal moderno sistema di difesa aerea della Forza aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie, il quale opera sotto il controllo della rete integrata di difesa aerea del Paese.

Fino a questo momento, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha abbattuto 14 droni statunitensi MQ-1 e altri 54 droni MQ-9. Le pesanti perdite di droni MQ-9 registrate durante il conflitto con l'Iran hanno infatti costretto gli Stati Uniti a rimettere in servizio il modello MQ-1, precedentemente ritirato.

Nel corso della guerra d'aggressione avviata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran il 28 febbraio 2026, le forze armate iraniane sono riuscite a intercettare e abbattere numerosi aerei da combattimento, missili e velivoli non pilotati nemici, portando a 370 il totale dei velivoli avversari abbattuti.

Gli esperti sottolineano che i missili, i droni e i sistemi di intercettazione di fabbricazione nazionale sono stati determinanti nel permettere all'Iran di sviluppare una solida capacità di deterrenza nei confronti degli Stati Uniti e del regime israeliano. Da parte sua, Teheran ha confermato la propria prontezza a rispondere a qualsiasi ulteriore aggressione impiegando armamenti ancora più avanzati rispetto a quelli utilizzati durante i quaranta giorni di conflitto

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