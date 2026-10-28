L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

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L’Assemblea Generale dell’Onu ha detto un ennesimo, sonoro "basta" al blocco economico e finanziario imposto da Washington a L’Avana. Il risultato è netto: 130 voti a favore, 17 contro e 25 astenuti. Nonostante i numeri schiaccianti per fermare il blocco, gli USA hanno giocato la solita carta dei ricatti e della sottomissione. Pressioni mai viste, intimidazioni diplomatiche, telefonate dirette ai capi di Stato. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio non si è limitato a chiedere favori, ha imposto la linea. E così, accanto ai soliti Stati Uniti e Israele, abbiamo visto allinearsi paesi che fino a ieri giuravano sulla propria indipendenza. Compresi i sovranisti di cartone nostrani.

Tra quelle 25 astensioni c'è infatti il governo guidato da Giorgia Meloni. Una scelta che non può essere letta come prudenza diplomatica o realismo politico. È servilismo puro. È la fotografia di un Paese che ha abdicato alla propria sovranità, piegando la schiena di fronte al diktat della Casa Bianca pur di non scontentare il padrone di turno.

La inmensa mayoría de los Estados miembros de la ONU mantendrán su respaldo a la resolución. La comunidad internacional tiene conciencia sobre la naturaleza criminal del bloqueo. Está al tanto del cruel y sostenido reforzamiento de este año. Conoce la aplicación de las sanciones secundarias, y del uso de la intimidación para prohibir a gobiernos y empresarios de cualquier parte del mundo a comerciar y relacionarse con Cuba. La comunidad internacional comprende el impacto del bloqueo energético y del daño que provoca a la población y la economía. Rechaza política y moralmente que se pretenda asfixiar a una población entera por vía del hambre, la miseria y la desesperación. En casi todas las sociedades, se condena el castigo colectivo y los intentos genocidas de provocar una crisis humanitaria. Se ha difundido bastante, incluso en Estados Unidos, el impacto humanitario de esta guerra económica. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 21, 2026

Con l’astensione di fronte a un crimine riconosciuto da 130 nazioni, l’Italia non sta solo voltando le spalle a Cuba. Sta umiliando ogni singolo cittadino italiano. Dimostra che la nostra politica estera non vale nulla, che siamo un vassallo incapace di dire un "no" a un embargo che affama donne e bambini.

Mentre il mondo vota per la dignità di un popolo, l’esecutivo ‘sovranista’ sceglie l'ignavia. E i cittadini italiani sono costretti a incassare l'ennesima prova di una subordinazione che non ha più nulla a che fare con la diplomazia. Ha solo il sapore della vergogna e della sottomissione.

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