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Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

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Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

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di CGTN

Due territori con un patrimonio UNESCO alle spalle e la stessa scommessa sul digitale: Brescia e Hangzhou si incontrano.

Meno di un mese fa, il capo di gabinetto della Provincia di Brescia e sindaco di Montirone, Filippo Spagnoli, ha guidato una delegazione a Hangzhou, tra la Global Digital Trade Expo, visite ad aziende hi-tech e la Settimana dell’Amicizia Cina-Italia, unendo digitale, città intelligenti e patrimonio UNESCO.

In questa videointervista, Filippo Spagnoli racconta le sue esperienze in Cina: le oltre 20 realtà attive nell’AI e nell’open source incontrate, il confronto con imprese, istituzioni e università, e le prospettive di cooperazione per Montirone e la provincia di Brescia.

Dal passaggio dalle smart city alle regioni resilienti al dialogo tra patrimoni UNESCO, un confronto su innovazione, sostenibilità, sicurezza e cooperazione paritaria tra civiltà.

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