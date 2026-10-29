Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Fiammiferi

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

407
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Geraldina Colotti

 

Mentre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si pronuncia per la trentaquattresima volta consecutiva contro il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America contro Cuba, la macchina della propaganda occidentale continua a produrre cortine fumogene per giustificare l'ingiustificabile. La narrazione dominante dei grandi conglomerati mediatici vorrebbe ridurre la resistenza di un intero popolo a un presunto fallimento interno, rimuovendo deliberatamente la natura criminale e genocida di un'aggressione pluridecennale. A smontare questa menzogna con la forza inoppugnabile dei fatti e dei documenti ufficiali declassificati di Washington è intervenuta nei giorni scorsi, presso l'Ambasciata di Cuba in Italia, la presentazione del nuovo portale di controinformazione elbloqueo.it, un'iniziativa militante nata dall'incontro diretto e dall'amicizia profonda con la realtà cubana vissuta sul campo dai suoi tre creatori: l'archivista e storica Lucia Nardi, l'attivista Andrea Pesce e il più anziano del gruppo, Franco Spezia, il cui sguardo maturo e militante ha voluto trasformare l'indignazione di fronte all'ingiustizia in uno strumento permanente di lotta e controinformazione.

La mobilitazione internazionale contro il bloqueo si scontra ogni anno con il cinismo dell'imperialismo statunitense, ma restituisce una mappa politica e geopolitica chiarissima. Di fronte alla condanna della stragrande maggioranza del pianeta, Washington ha stretto i ranghi della propria catena di comando costringendo i suoi vassalli a un voto di aperta sottomissione. Nella passata sessione sono stati soltanto sette i Paesi che hanno scelto di schierarsi per mantenere il blocco e continuare a strangolare i dieci milioni di abitanti dell'isola: gli Stati Uniti e “Israele” come mandanti storici dell'assedio, l'Argentina di Javier Milei che ha svuotato la tradizione antimperialista del Paese per trasformarsi nel gendarme di Washington nel Cono Sur, l'Ungheria di Viktor Orbán che ha spaccato il fronte europeo, l'Ucraina e la Macedonia del Nord subalterne alle direttive della NATO, e il Paraguay allineato ai diktat della destra continentale. A questi si sono aggiunti dodici Paesi astenuti, appartenenti prevalentemente all'area dell'Europa orientale, baltica e balcanica legata a doppio filo all'apparato atlantista, oltre a Costa Rica ed Ecuador, di fronte a un blocco oceanico e maggioritario composto da oltre l'ottantacinque per cento delle nazioni del mondo che denunciano il carattere criminale del bloqueo.

Nelle piazze estere e italiane in corso in queste ore, i movimenti sociali, le forze della sinistra di classe e le organizzazioni studentesche stanno chiedendo a gran voce al governo di Giorgia Meloni di rompere ogni tentennamento e di non cedere ai ricatti dell'amministrazione statunitense. L'Italia ha verso Cuba un debito d'onore e di immensa gratitudine che risale ai momenti più bui della pandemia di COVID-19, quando i medici e gli infermieri della brigata internazionalista Henry Reeve giunsero a Crema e Torino per salvare centinaia di vite umane mentre l'Unione Europea voltava le spalle ai propri cittadini. Questo patrimonio di solidarietà concreta è proseguito negli ultimi anni in Calabria, dove oltre quattrocento medici cubani garantiscono la tenuta della sanità pubblica nei presidi ospedalieri territoriali provati da decenni di tagli e privatizzazioni.

Di fronte alle ingerenze e alle pesanti pressioni esercitate da Washington per esigere il rimpatrio immediato e la rescissione dei contratti dei camici bianchi caraibici, la risposta delle comunità e degli amministratori locali è stata un muro insormontabile di dignità, sintetizzata nell'inequivocabile replica indirizzata ai funzionari d'oltreoceano: se gli Stati Uniti sono in grado di inviare domani stesso quattrocento medici sul territorio potremmo farne a meno, altrimenti la presenza cubana è indispensabile per la vita del nostro popolo.

L'Italia, però, questa volta ha fatto parte dei 25 astenuti, insieme alla Germania, al Cile, al Perù, alla Polonia, alla Romania, alla Moldavia, all'Estonia, alla Lettonia e ad altri paesi baltici dócili agli Stati Uniti. I voti contrari sono stati 17, a partire dagli USA e da «Israele», dal gruppo di paesi latinoamericani passati a destra, oltre ad altri voltagabbana della Caricom, all'Austria, alla Bosnia ed Erzegovina, alla Repubblica Ceca e ad altri governi alleati degli USA. I voti a favore di Cuba sono stati 130 tra i quali, ovviamente, il Venezuela, che si è espresso attraverso l'intervento della sua rappresentante, Coromoto Godoy, ma che non ha potuto votare perché, a causa delle sanzioni che le impediscono di versare la quota all'ONU, ha perso il diritto di voto in virtù dell'articolo 19 della Carta delle Nazioni Unite.

Le tensioni all'interno del Palazzo di Vetro di New York hanno intanto toccato il culmine durante il dibattito generale, quando il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ha dovuto rispondere con fermezza alle provocazioni e alle menzogne pronunciate dal rappresentante permanente degli Stati Uniti, Mike Waltz. Dal podio dell'Assemblea Generale, Waltz ha tentato goffamente di negare l'esistenza del blocco e di addossare alle autorità cubane la responsabilità delle difficoltà economiche e della crisi energetica dell'isola, arrivando a mettere in discussione la straordinaria e universalmente riconosciuta cooperazione medica internazionale di Cuba e ad avanzare accuse surreali sulla gestione degli aiuti umanitari.

Di fronte a questo spettacolo di arroganza neocoloniale, il capo della diplomazia cubana ha sollevato una vigorosa mozione d'ordine, avanzando fino al seggio della presidenza per denunciare come gli Stati Uniti non si limitino a mentire in modo grottesco e prepotente, ma calpestino la dignità degli Stati membri e offendano il popolo e il governo di Cuba, ricordando peraltro al rappresentante statunitense di permettere ai propri cittadini di viaggiare liberamente nell'isola prima di dare lezioni di libertà. La reazione scomposta della delegazione statunitense, culminata nella minaccia diretta e nell'annuncio di ritorsioni e persino nell'espulsione di un diplomatico cubano accreditato alla missione ONU, ha mostrato plasticamente l'isterismo di un impero che non tollera il dissenso.

La voce di Cuba all'ONU e di fronte a qualsiasi aggressione imperialista si è levata forte grazie al sostegno compatto dei grandi organismi multilaterali del Sud globale, dal Gruppo dei 77 più Cina al Movimento dei Non Allineati e all'ALBA-TCP, i cui rappresentanti hanno ribadito con forza il rigetto assoluto delle misure coercitive unilaterali. È in questo scenario di feroce scontro politico che il valore di elbloqueo.it assume una portata strategica straordinaria. Durante la presentazione romana, l'Ambasciatore di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, affiancato dal Consigliere Politico e Secondo Capo Missione Damián Delgado Vázquez, ha rivolto un commosso e solenne omaggio alla memoria dei trentadue cubani caduti il 3 gennaio in Venezuela nel tentativo di impedire il sequestro del presidente Maduro e della deputata Cilia Flores, sua moglie, ribadendo che il popolo cubano reagirà con la stessa determinazione di fronte a ogni attacco. L'Ambasciatore e i creatori del sito hanno evidenziato come il portale offra una risposta documentale basata sulle stesse fonti primarie prodotte da Washington, sfruttando l'enorme mole di archivi storici e di intelligence declassificati della CIA, del Dipartimento di Stato e degli uffici del Congresso che gli Stati Uniti pubblicano online. Sfogliare questi documenti significa mettere nero su bianco la natura genocida del bloqueo, a partire dal famigerato Memorandum Mallory dell'aprile 1960, in cui il sottosegretario di Stato Lester Mallory raccomandava esplicitamente di provocare la fame, la disperazione e il malcontento economico per spingere il popolo cubano al rovesciamento del governo.

Una linea di castigo collettivo che attraversa i decenni, dal decreto di Kennedy del 1962 fino alle misure coercitive imposte dall'amministrazione Trump e al recente blocco energetico formalizzato nel gennaio 2026, che ha impedito l'arrivo a Cuba di carburanti e di oltre settemila container, sequestrati nel Puerto España. Gli effetti di questa guerra economica non convenzionale si misurano drammaticamente sulla pelle della popolazione: un danno record valutato in oltre otto miliardi di dollari in un solo anno, la mortalità infantile salita a livelli allarmanti, la cronica mancanza di trecento farmaci essenziali su trecentonovantacinque del quadro di base, l'impossibilità di acquisire tecnologie salvavita per la cardiologia infantile e l'oncologia a causa delle minacce extraterritoriali e delle sanzioni alle aziende terze.

Come ha sottolineato Andrea Pesce durante la presentazione, la resistenza di Cuba non è soltanto la difesa di un baluardo antimperialista, ma il banco di prova della nostra stessa umanità di fronte alla barbarie di un capitalismo finanziario e ipertecnologico che vuole azzerare ogni patto sociale. Difendere Cuba, scendere nelle piazze e studiare la verità documentale raccolta nel sito web elbloqueo.it significa dunque lottare per la dignità e la giustizia sociale dell'umanità intera.

Mentre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si pronuncia per la trentaquattresima volta consecutiva contro il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America contro Cuba, la macchina della propaganda occidentale continua a produrre cortine fumogene per giustificare l'ingiustificabile. La narrazione dominante dei grandi conglomerati mediatici vorrebbe ridurre la resistenza di un intero popolo a un presunto fallimento interno, rimuovendo deliberatamente la natura criminale e genocida di un'aggressione pluridecennale. A smontare questa menzogna con la forza inoppugnabile dei fatti e dei documenti ufficiali declassificati di Washington è intervenuta nei giorni scorsi, presso l'Ambasciata di Cuba in Italia, la presentazione del nuovo portale di controinformazione elbloqueo.it, un'iniziativa militante nata dall'incontro diretto e dall'amicizia profonda con la realtà cubana vissuta sul campo dai suoi tre creatori: l'archivista e storica Lucia Nardi, l'attivista Andrea Pesce e il più anziano del gruppo, Franco Spezia, il cui sguardo maturo e militante ha voluto trasformare l'indignazione di fronte all'ingiustizia in uno strumento permanente di lotta e controinformazione.

La mobilitazione internazionale contro il bloqueo si scontra ogni anno con il cinismo dell'imperialismo statunitense, ma restituisce una mappa politica e geopolitica chiarissima. Di fronte alla condanna della stragrande maggioranza del pianeta, Washington ha stretto i ranghi della propria catena di comando costringendo i suoi vassalli a un voto di aperta sottomissione. Nella passata sessione sono stati soltanto sette i Paesi che hanno scelto di schierarsi per mantenere il blocco e continuare a strangolare i dieci milioni di abitanti dell'isola: gli Stati Uniti e “Israele” come mandanti storici dell'assedio, l'Argentina di Javier Milei che ha svuotato la tradizione antimperialista del Paese per trasformarsi nel gendarme di Washington nel Cono Sur, l'Ungheria di Viktor Orbán che ha spaccato il fronte europeo, l'Ucraina e la Macedonia del Nord subalterne alle direttive della NATO, e il Paraguay allineato ai diktat della destra continentale. A questi si sono aggiunti dodici Paesi astenuti, appartenenti prevalentemente all'area dell'Europa orientale, baltica e balcanica legata a doppio filo all'apparato atlantista, oltre a Costa Rica ed Ecuador, di fronte a un blocco oceanico e maggioritario composto da oltre l'ottantacinque per cento delle nazioni del mondo che denunciano il carattere criminale del bloqueo.

Le tensioni all'interno del Palazzo di Vetro di New York hanno toccato il culmine durante il dibattito generale, quando il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ha dovuto rispondere con fermezza alle provocazioni e alle menzogne pronunciate dal rappresentante permanente degli Stati Uniti, Mike Waltz. Dal podio dell'Assemblea Generale, Waltz ha tentato goffamente di negare l'esistenza del blocco e di addossare alle autorità cubane la responsabilità delle difficoltà economiche e della crisi energetica dell'isola, arrivando a mettere in discussione la straordinaria e universalmente riconosciuta cooperazione medica internazionale di Cuba e ad avanzare accuse surreali sulla gestione degli aiuti umanitari. Di fronte a questo spettacolo di arroganza neocoloniale, il capo della diplomazia cubana ha sollevato una vigorosa mozione d'ordine, avanzando fino al seggio della presidenza per denunciare come gli Stati Uniti non si limitino a mentire in modo grottesco e prepotente, ma calpestino la dignità degli Stati membri e offendano il popolo e il governo di Cuba, ricordando peraltro al rappresentante statunitense di permettere ai propri cittadini di viaggiare liberamente nell'isola prima di dare lezioni di libertà. La reazione scomposta della delegazione statunitense, culminata nella minaccia diretta e nell'annuncio di ritorsioni e persino nell'espulsione di un diplomatico cubano accreditato alla missione ONU, ha mostrato plasticamente l'isterismo di un impero che non tollera il dissenso.

La voce di Cuba all'ONU e di fronte a qualsiasi aggressione imperialista si è levata forte grazie al sostegno compatto dei grandi organismi multilaterali del Sud globale, dal Gruppo dei 77 più Cina al Movimento dei Non Allineati e all'ALBA-TCP, i cui rappresentanti hanno ribadito con forza il rigetto assoluto delle misure coercitive unilaterali. A fare da eco a questa battaglia istituzionale vi è stata la mobilitazione di piazza: in ogni parte del mondo, dalle Americhe all'Europa, fino all'Africa e all'Asia, si sono susseguite oceaniche manifestazioni, presidi e iniziative di solidarietà promosse da sindacati di classe e organizzazioni antimperialiste per gridare il proprio no all'assedio. È in questo scenario di feroce scontro politico che il valore di elbloqueo.it assume una portata strategica straordinaria. Durante la presentazione romana, l'Ambasciatore di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, ha aperto l'incontro con un commosso e solenne omaggio alla memoria dei trentadue cubani caduti in difesa della patria, ribadendo che la determinazione del popolo e della diplomazia cubana rimarrà incrollabile di fronte a ogni attacco.

L'Ambasciatore e i creatori del sito hanno evidenziato come il portale offra una risposta documentale basata sulle stesse fonti primarie prodotte da Washington, sfruttando l'enorme mole di archivi storici e di intelligence declassificati della CIA, del Dipartimento di Stato e degli uffici del Congresso che gli Stati Uniti pubblicano online. Sfogliare questi documenti significa mettere nero su bianco la natura genocida del bloqueo, a partire dal famigerato Memorandum Mallory dell'aprile 1960, in cui il sottosegretario di Stato Lester Mallory raccomandava esplicitamente di provocare la fame, la disperazione e il malcontento economico per spingere il popolo cubano alla disperazione e al rovesciamento del governo. Una linea di castigo collettivo che attraversa i decenni, dal decreto di Kennedy del 1962 fino alle sanzioni draconiane dell'amministrazione Trump e al recente cerco energetico formalizzato nel gennaio 2026, che ha bloccato carburanti e oltre settemila container a Puerto España. Gli effetti di questa guerra economica non convenzionale si misurano drammaticamente sulla pelle della popolazione: un danno record valutato in oltre otto miliardi di dollari in un solo anno, la mortalità infantile salita a livelli allarmanti, la cronica mancanza di trecento farmaci essenziali su trecentonovantacinque del quadro di base, l'impossibilità di acquisire tecnologie salvavita per la cardiologia infantile e l'oncologia a causa delle minacce extraterritoriali e delle sanzioni alle aziende terze. Come ha sottolineato Andrea Pesce durante la presentazione, la resistenza di Cuba non è soltanto la difesa di un baluardo antimperialista, ma il banco di prova della nostra stessa umanità di fronte alla barbarie di un capitalismo finanziario e ipertecnologico che vuole azzerare ogni patto sociale. Difendere Cuba, scendere nelle piazze e studiare la verità documentale raccolta in elbloqueo.it significa dunque lottare per la dignità e la giustizia sociale dell'umanità intera.

Geraldina Colotti

Geraldina Colotti

Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

  • 28 Ottobre 2026 16:56

L’Assemblea Generale dell’Onu ha detto un ennesimo, sonoro "basta" al blocco economico e finanziario imposto da Washington a L’Avana. Il risultato è netto: 130 voti a favore, 17...

AMERICA LATINA Cuba smentisce le accuse infondate dell'ambasciatore USA all'ONU

Cuba smentisce le accuse infondate dell'ambasciatore USA all'ONU

  • 28 Ottobre 2026 07:00

Per la 34ª volta, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite è tornata a discutere e votare la risoluzione presentata da Cuba per chiedere la fine del blocco economico, commerciale e finanziario...

AMERICA LATINA Cuba risponde al nuovo mandato d'arresto contro Raúl Castro negli USA

Cuba risponde al nuovo mandato d'arresto contro Raúl Castro negli USA

  • 20 Ottobre 2026 07:00

Un tribunale statunitense ha emesso un mandato di arresto nei confronti dell'ex presidente cubano Raúl Castro. In risposta, l'attuale presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, e il ministro...

AMERICA LATINA Cina: fermo sostegno all'Argentina nella disputa con il Regno Unito per le Malvinas

Cina: fermo sostegno all'Argentina nella disputa con il Regno Unito per le Malvinas

  • 14 Ottobre 2026 18:39

La Cina ha ribadito alle Nazioni Unite (ONU) il proprio "fermo sostegno" all'Argentina in merito alla rivendicazione di sovranità sulle Isole Malvinas, questione oggetto di disputa con il Regno...

AMERICA LATINA L'attacco a Maduro e la resistenza cubana: la testimonianza di un militare sopravvissuto

L'attacco a Maduro e la resistenza cubana: la testimonianza di un militare sopravvissuto

  • 08 Ottobre 2026 18:37

Yohandri Varona Torres è un militare cubano. Il 3 gennaio scorso, quando gli Stati Uniti attaccarono il Venezuela e sequestrarono il presidente Nicolás Maduro, faceva parte della Sicurezza...

Le più recenti da Fiammiferi

«Israele fa scuola nei Balcani: una miccia nella polveriera». L'inchiesta di Marjo Durmishi

«Israele fa scuola nei Balcani: una miccia nella polveriera». L'inchiesta di Marjo Durmishi

27 Ottobre 2026 16:47
L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González

L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González

25 Ottobre 2026 18:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

15 Ottobre 2026 16:14
Il Frente Patriótico dei Peruviani all'Estero guida la resistenza da Roma

Il Frente Patriótico dei Peruviani all'Estero guida la resistenza da Roma

14 Ottobre 2026 18:01
«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

04 Ottobre 2026 16:20
"Dipendiamo dalle elezioni in Brasile e negli Stati Uniti per riequilibrare le forze". Intervista a Juan David Correa, ex ministro della Cultura colombiano

"Dipendiamo dalle elezioni in Brasile e negli Stati Uniti per riequilibrare le forze". Intervista a Juan David Correa, ex ministro della Cultura colombiano

03 Ottobre 2026 14:25
Centroamerica, la spada federalista di Francisco Morazán

Centroamerica, la spada federalista di Francisco Morazán

30 Settembre 2026 14:59
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

20 Settembre 2026 18:29
MEDITERRANEO

Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

31857
EUROPA

A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

18001
EUROPA

Il folle piano dell'UE per prolungare la guerra

16581
EUROPA

L'ucrainizzazione dell'Europa ha avuto inizio. E il Corriere della Sera ne è il profeta

12022
AMERICA LATINA

I 5 minuti di Ernesto Che Guevara all'Onu che hanno fatto la storia

11630
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

10583
CINA

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

8453
EUROPA

Le tre fake news costruite ad arte contro le manifestazioni (di Andrea Zhok)

8390
ASIA

Axios: Stati Uniti e Israele si preparano a una settimana di intensi bombardamenti contro l'Iran

NORD-AMERICA

Crisi ai vertici USA: licenziato il generale Sylvia, responsabile della strategia militare

ASIA

Hormuz: l'Iran intercetta e abbatte il 14° drone USA

AMERICA LATINA

Cuba, l’offensiva USA spezza il fronte latinoamericano contro il bloqueo

AMERICA LATINA

Bolsonaro, operazione Guaidó 2.0: Flávio si autoproclama presidente dagli USA

ASIA

Gli USA avvertono gli alleati nel Golfo: possibile "breve e intensa campagna militare" contro l'Iran

EUROPA

Pfizergate: il j'accuse finale di Kovesi su Ursula von der Leyen e le ombre dell'UE

NORD-AMERICA

Media USA: la guerra contro l'Iran sta costa 47 miliardi di dollari

Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione" di Giulia Bertotto Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione"

Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione"

  • 28 Ottobre 2026 15:30
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo di Alessandro Bartoloni In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

  • 25 Ottobre 2026 11:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - Aria cilena. TERRORISTA A CHI? Guerra sì, ma quale? Fulvio Grimaldi - Aria cilena. TERRORISTA A CHI? Guerra sì, ma quale?

Fulvio Grimaldi - Aria cilena. TERRORISTA A CHI? Guerra sì, ma quale?

  • 27 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano di Giuseppe Giannini Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

  • 28 Ottobre 2026 09:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti