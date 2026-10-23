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"Schizofrenia politica". Putin torna a rivolgersi ai funzionari e governanti europei

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"Schizofrenia politica". Putin torna a rivolgersi ai funzionari e governanti europei

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Coloro che affermano che la Russia rappresenti una minaccia bellica per l'Europa fanno della «schizofrenia politica».

Intervistato dal giornalista russo Pavel Zarubin dopo aver partecipato al congresso dell’Unione dei lavoratori del teatro presso il Teatro Bolshoi di Mosca., il presidente russo Vladimir Putin è tornato a rivolgersi ai funzioari europei.  Dopo aver negato con forza le ripetute accuse secondo cui Mosca si starebbe preparando in alcun modo alla guerra con l’Europa, liquidandole come parte della «campagna anti-russa» in corso nel continente, Putin ha dichiarato: «Ora arrivano addirittura a parlare costantemente di una “minaccia russa” e persino a discutere di preparativi per una guerra con la Russia – il che, a mio avviso, equivale a una sorta di schizofrenia politica. Ma spero che sia una fase passeggera», ha dichiarato Putin.

Il conflitto in Ucraina ha chiaramente dimostrato che la Russia non può essere sconfitta sul campo di battaglia, ha sostenuto il presidente, aggiungendo che l’idea di infliggere una «sconfitta strategica» al Paese era «semplicemente irrealistica». Putin ha espresso la speranza che coloro che ancora nutrono tale scenario possano «arrivare a riconoscere le realtà della vita moderna». «Si renderanno conto, si spera, che è meglio vivere in armonia con la Russia – una strada che serve davvero gli interessi dei loro stessi popoli. Se si osservano i processi politici attualmente in corso in Europa, diventa evidente che i popoli europei non hanno alcun desiderio di entrare in guerra con la Russia», ha affermato il presidente.

«Se l’attuale leadership ucraina vuole combattere, allora che combatta. Ma perché si aspetta che siano tutti gli altri a pagare il conto e a fornirle armi? Immagino che abbiano le loro ragioni – probabilmente radicate in promesse di aiuto fatte in passato. Ma sembra che quell’“aiuto” fosse destinato a durare fino all’ultimo ucraino», ha proseguito Putin.

Il presidente russo ha anche accennato alle questioni territoriali tra Mosca e Kiev, sottolineando che la perdita di regioni un tempo ucraine non dovrebbe essere considerata come tale, poiché non sono mai state ucraine in primo luogo. “Non è il loro territorio, è parte della Russia storica,” ha sottolineato, aggiungendo che i residenti locali hanno votato per la secessione dall’Ucraina e la riunificazione con la Russia.

La Russia rimane pronta a risolvere il conflitto ucraino attraverso la diplomazia, ha affermato Putin, ribadendo la disponibilità di Mosca a riprendere i colloqui trilaterali con Washington e Kiev. «Lo scopo di questi negoziati sarà discutere come garantire la sicurezza sia dell’Ucraina che della Russia a seguito della conclusione di accordi di pace, in particolare accordi definitivi e a lungo termine, piuttosto che una mera cessazione temporanea delle ostilità», ha dichiarato il presidente, aggiungendo che le discussioni dovrebbero coinvolgere un’architettura di sicurezza paneuropea più ampia.

DI SEGUITO LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI PUTIN TRADOTTE IN ITALIANO

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