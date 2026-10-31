Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

L'Unione Europea non ha solo supportato il genocidio a Gaza, le sanzioni all'Iran, l'aggressione alla Russia, l'embargo a Cuba, ha dichiarato guerra ai propri cittadini con queste politiche di aggressione che causano carovita, inflazione, riconversione industriale bellica, disoccupazione, distruzione della rete assistenziale e del tessuto sociale e comunitario.





Il 30 ottobre a Roma, le zone limitrofe alla Stazione Termini sono paralizzate, anzi cantate ballate e gridate, da studenti, liceali, universitari lavoratori di tutte le categorie; tassisti, operai, pompieri, docenti, camionisti, agricoltori. In Italia lo sciopero è stato indetto da USB.

Ma non è una mobilitazione solo romana e neppure nazionale, si tratta di uno sciopero internazionale perché nel frattempo i lavoratori portuali hanno bloccato il trasporto dei carichi bellici in cinque continenti, da Genova a Melbourne. L'aria è cambiata, la gente è arrabbiata, la piazza è in rivolta!



Grazie a Matteo Nardone per la foto in copertina





Giulia Bertotto Giornalista con esperienza sul vecchio tubo catodico, adorata carta e Web. Ho realizzato reportage dall’Iran e dalla Palestina.

Mi sono occupata di inchieste su danni da amianto e bradisismo a Napoli. Sono Laureata in Filosofia presso La Sapienza. Una delle scelte più preziose mai fatte.



Il Giornalismo è il mestiere più bello del mondo, in questo brutto mondo!