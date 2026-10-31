Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Preferivo scrivere
  • ITALIA

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

L'UE ha dichiarato guerra ai propri cittadini? Loro rispondono in massa nelle piazze

345
Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

L'Unione Europea non ha solo supportato il genocidio a Gaza, le sanzioni all'Iran, l'aggressione alla Russia, l'embargo a Cuba, ha dichiarato guerra ai propri cittadini con queste politiche di aggressione che causano carovita, inflazione, riconversione industriale bellica, disoccupazione, distruzione della rete assistenziale e del tessuto sociale e comunitario. 

Il 30 ottobre a Roma, le zone limitrofe alla Stazione Termini sono paralizzate, anzi cantate ballate e gridate, da studenti, liceali, universitari lavoratori di tutte le categorie; tassisti, operai, pompieri, docenti, camionisti, agricoltori. In Italia lo sciopero è stato indetto da USB.

Ma non è una mobilitazione solo romana e neppure nazionale, si tratta di uno sciopero internazionale perché nel frattempo i lavoratori portuali hanno bloccato il trasporto dei carichi bellici in cinque continenti, da Genova a Melbourne. L'aria è cambiata, la gente è arrabbiata, la piazza è in rivolta! 

Grazie a Matteo Nardone per la foto in copertina

Giulia Bertotto

Giulia Bertotto

Giornalista con esperienza sul vecchio tubo catodico, adorata carta e Web. Ho realizzato reportage dall’Iran e dalla Palestina.
Mi sono occupata di inchieste su danni da amianto e bradisismo a Napoli. Sono Laureata in Filosofia presso La Sapienza. Una delle scelte più preziose mai fatte.
 
Il Giornalismo è il mestiere più bello del mondo, in questo brutto mondo!

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Preferivo scrivere

Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione"

Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione"

28 Ottobre 2026 15:30
Dalle origini inquietanti del sionismo alle prossime elezioni in Israele. Intervista con Francesco Lazzeri

Dalle origini inquietanti del sionismo alle prossime elezioni in Israele. Intervista con Francesco Lazzeri

26 Ottobre 2026 18:00
Manifestazione Roma, "Fuori l'Italia dalla guerra" sfida il Governo con un corteo pacifico

Manifestazione Roma, "Fuori l'Italia dalla guerra" sfida il Governo con un corteo pacifico

25 Ottobre 2026 11:00
Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà"

Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà"

22 Ottobre 2026 12:30
Funerali Khamenei: non solo lutto, ma un messaggio di resistenza al mondo intero

Funerali Khamenei: non solo lutto, ma un messaggio di resistenza al mondo intero

21 Ottobre 2026 11:00
Iran, Zio Filippo: "L'Italia mobilita l'esercito contro i suoi cittadini, Teheran li arma contro gli Usa"

Iran, Zio Filippo: "L'Italia mobilita l'esercito contro i suoi cittadini, Teheran li arma contro gli Usa"

20 Ottobre 2026 17:00
Proteste Francia, prof. Desogus da Parigi: le ragioni degli studenti, ma non chiamatelo Sessantotto

Proteste Francia, prof. Desogus da Parigi: le ragioni degli studenti, ma non chiamatelo Sessantotto

19 Ottobre 2026 18:00
Giovani Palestinesi d'Italia: "Vi raccontiamo come resiste la diaspora palestinese in Italia"

Giovani Palestinesi d'Italia: "Vi raccontiamo come resiste la diaspora palestinese in Italia"

16 Ottobre 2026 18:00
MEDITERRANEO

Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

33353
EUROPA

A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

18571
EUROPA

Il folle piano dell'UE per prolungare la guerra

17162
AMERICA LATINA

I 5 minuti di Ernesto Che Guevara all'Onu che hanno fatto la storia

12855
AMERICA LATINA

La toppa peggio del buco. Il comunicato della Farnesina per "giustificare" l'astensione sul bloqueo a Cuba

12742
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

11361
CINA

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

8709
EUROPA

Le tre fake news costruite ad arte contro le manifestazioni (di Andrea Zhok)

8472
RUSSIA

Ushakov: senza il sostegno europeo Kiev non attaccherebbe le raffinerie russe

ASIA

Miliardi e sicurezza : Perché l'Egitto si schiera con l'Arabia Saudita

ASIA

L'Iran sfida gli USA: la realtà di Hormuz si determina in mare, non sui social

Putin commenta la telefonata con Stubb e Stowe

ASIA

Spedizioni ferroviarie tra Cina e Iran aumentano di dieci volte

EUROPA

Il vuoto diplomatico dell’UE: la Russia tratta con i singoli Paesi europei

ASIA

Iran agli USA: sette condizioni per la pace, nessun passo indietro

ASIA

Axios: Stati Uniti e Israele si preparano a una settimana di intensi bombardamenti contro l'Iran

Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione" di Giulia Bertotto Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione"

Elezioni Israele, Karem da Haifa: "Gaza non esiste, ha vinto la deumanizzazione"

  • 28 Ottobre 2026 15:30
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo di Alessandro Bartoloni In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

  • 25 Ottobre 2026 11:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - Israele, Brasile, Serbia: cosa cambia Fulvio Grimaldi - Israele, Brasile, Serbia: cosa cambia

Fulvio Grimaldi - Israele, Brasile, Serbia: cosa cambia

  • 30 Ottobre 2026 08:30
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano di Giuseppe Giannini Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

  • 28 Ottobre 2026 09:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti