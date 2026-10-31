Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano
L'UE ha dichiarato guerra ai propri cittadini? Loro rispondono in massa nelle piazze
L'Unione Europea non ha solo supportato il genocidio a Gaza, le sanzioni all'Iran, l'aggressione alla Russia, l'embargo a Cuba, ha dichiarato guerra ai propri cittadini con queste politiche di aggressione che causano carovita, inflazione, riconversione industriale bellica, disoccupazione, distruzione della rete assistenziale e del tessuto sociale e comunitario.
Il 30 ottobre a Roma, le zone limitrofe alla Stazione Termini sono paralizzate, anzi cantate ballate e gridate, da studenti, liceali, universitari lavoratori di tutte le categorie; tassisti, operai, pompieri, docenti, camionisti, agricoltori. In Italia lo sciopero è stato indetto da USB.
Ma non è una mobilitazione solo romana e neppure nazionale, si tratta di uno sciopero internazionale perché nel frattempo i lavoratori portuali hanno bloccato il trasporto dei carichi bellici in cinque continenti, da Genova a Melbourne. L'aria è cambiata, la gente è arrabbiata, la piazza è in rivolta!
Grazie a Matteo Nardone per la foto in copertina