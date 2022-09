La Russia stessa ha dato alle forze armate del regime di Kiev l'opportunità di prendere molto territorio nella controffensiva, ma nei prossimi giorni si riprenderà tutto, ha affermato l'ex militare e ispettore dell'ONU statunitense Scott Ritter al canale YouTube Judging Freedom.



L'ex militare ha osservato che l'obiettivo degli Stati Uniti non è far vincere l'Ucraina, ma logorare così tanto la Russia da paralizzarla.



“Ricordate, il nostro obiettivo non è aiutare l'Ucraina a vincere. Ebbene, a parole sembra essere così, ma ... [il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti] ha spiegato chiaramente qual è il nostro obiettivo: assicurarsi che gli ucraini infliggano un danno tale alle forze armate che la Russia non sarà in grado di ripetere la manovra ucraina in futuro", ha detto Ritter.



“Speriamo solo che prima che tutti gli ucraini che abbiamo equipaggiato e addestrato muoiano, abbiano tempo e modo di uccidere un certo numero di russi. Ma ponetevi questa domanda: perché gli ucraini sono stati in grado di conquistare un territorio così vasto così rapidamente? Perché i russi non intendono morire in nome di obiettivi stupidi. I russi si sono resi conto che gli ucraini hanno guadagnato brevemente la superiorità in un punto specifico del campo di battaglia, si sono ritirati con poche perdite, trascinando dietro di sé gli ucraini fino a quando non hanno esaurito la loro forza - e ora stanno stringendo gli ucraini a tenaglia distruggendoli. E sapevamo in anticipo che sarebbe stato così".



Ritter ha infine definito la controffensiva delle forze armate ucraine una delle manovre più stupide della storia moderna, che ha una motivazione esclusivamente politica.