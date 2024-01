Trump: "Il mondo è in fiamme e stiamo precipitando verso la terza guerra mondiale"

Sotto il mandato dell'attuale presidente Usa, Joe Biden, il Paese “ha seri problemi”, come l'inflazione, la criminalità e la crisi dell'immigrazione. Nel frattempo, il mondo si sta dirigendo verso la Terza Guerra Mondiale, ha affermato questa settimana l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un nuovo video della sua campagna elettorale.

"Il mondo è in fiamme e stiamo precipitando verso la Terza Guerra Mondiale. Siamo più vicini alla Terza Guerra Mondiale di quanto non lo siamo mai stati. Il nostro Paese sta morendo e c'è solo un candidato adatto in questa corsa per il compito di salvare gli Stati Uniti da tutti i disastri di Biden", ha affermato Trump.