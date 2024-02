Venezuela: governo e diversi settori firmano un accordo sul calendario delle elezioni presidenziali

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il governo venezuelano e diversi settori del Paese hanno firmato un accordo che comprende 500 proposte per un calendario elettorale derivato dal tavolo di dialogo nazionale, che sarà presentato al Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) del Paese caraibico.

All'incontro hanno partecipato 150 rappresentanti di organizzazioni politiche, che rappresentano il 97% delle organizzazioni registrate presso il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE).

Il presidente dell’Assemblea Nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, ha sottolineato che il dialogo e la discussione su questioni fondamentali e trascendenti della società venezuelana saranno sempre preferibili, con l'obiettivo di trovare consenso e terreno comune all'interno delle differenze. Ha poi affermato, come riporta teleSUR, che questo rafforza la società venezuelana.

Finora, le autorità venezuelane hanno tenuto nove importanti cicli di dialogo in cui imprenditori, accademici, figure religiose, studenti, artisti e altri attori sociali hanno presentato proposte per definire il calendario elettorale.

In questi round di dialogo, i partecipanti sono riusciti a trovare un accordo su questioni come la difesa del principio di sovranità, il rifiuto di qualsiasi aggressione esterna all'economia, il rispetto dell'indipendenza delle istituzioni, la creazione di garanzie elettorali per tutti e la garanzia di pari opportunità di diffusione dei programmi governativi attraverso i media e le reti sociali.

Rodriguez ha indicato che il documento risultante da queste discussioni sarà presentato al CNE, che è l'autorità competente a decidere il calendario elettorale.

Il legislatore del Partito Socialista Unificato del Venezuela (PSUV) ha invitato tutti i partecipanti a continuare un dialogo permanente sulle questioni più importanti per il Paese.

"Abbiamo costruito un documento di consenso nazionale. Abbiamo concordato sulla difesa della sovranità e della pace della Repubblica, così come sul riconoscimento dei risultati elettorali", ha sottolineato Rodriguez.

"Negli ultimi 22 anni, la Rivoluzione Bolivariana non ha mai intaccato le scadenze elettorali stabilite dalla Costituzione venezuelana", ha aggiunto.

Il 30 gennaio, l'Assemblea Nazionale veneuelana ha approvato all'unanimità una consultazione con vari settori del Paese allo scopo di proporre un calendario elettorale al CNE.

La proposta è arrivata dopo che gli Stati Uniti hanno minacciato di ripristinare le sanzioni contro l'industria petrolifera venezuelana se non ci saranno progressi nei negoziati tra il governo di Nicolás Maduro e l'opposizione.

Inoltre, Washington ha deciso di revocare la Licenza Generale 43, che autorizzava le transazioni che coinvolgevano la società mineraria aurifera Minerven, di proprietà dello Stato venezuelano.

L'Amministrazione Biden ha adottato la misura dopo che la Corte Suprema di Giustizia (TSJ) del Venezuela ha ratificato l’inabilitazione per 15 anni di María Corina Machado per i suoi presunti legami con uno "schema di corruzione" guidato dall'ex deputato Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim nel 2019.

Machado, leader dell'organizzazione politica Vente Venezuela, è accusata inoltre di aver chiesto un intervento straniero come unico modo per porre fine alla "tirannia" di Maduro.

