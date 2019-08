(Video) La lotta dei pescatori di Gaza contro il blocco marittimo di Israele

Nonostante le difficoltà i palestinesi non hanno faticato a trovare soluzioni intelligenti e pratiche per far fallire le misure israeliane.Il blocco israeliano della Striscia di Gaza ha reso quasi impossibile per i pescatori palestinesi locali guadagnarsi da vivere.Una zona di esclusione controllata da Israele limita lo spazio in cui possono lavorare sei miglia, a circa 11 chilometri dalla costa di Gaza.Per molti residenti a Gaza, i frutti di mare sono un alimento base; Tuttavia, il blocco marittimo ha limitato la fornitura di molluschi all'enclave costiera.Secondo il ministero dell'Agricoltura palestinese, la quantità di pesce pescato quotidianamente è inferiore al 20 percento della domanda dei Gazati.Questa situazione ha portato all'apertura di numerosi allevamenti ittici privati, il cui obiettivo è fornire ai mercati locali un'altra fonte di pesce a prezzi accessibili.Tuttavia, soffrono anche di diverse difficoltà.In risposta ai costi elevati, i palestinesi hanno trovato una soluzione intelligente: utilizzare Azula, una pianta che cresce nell'acqua, per nutrire i pesci.Il blocco israeliano, iniziato nel giugno 2007, ha affondato l'economia della Striscia e ha impedito ai cittadini di godere dei diritti fondamentali come la libertà di movimento o l'accesso al lavoro, alla salute e all'istruzione, tra gli altri.