VIDEO. Soldi per le bombe ma non per gli aiuti. Milioni di iracheni indigenti un anno dopo la vittoria sull'ISIS

Milioni di iracheni stanno ancora lottando per ricostruire le loro vite un anno dopo che Baghdad ha dichiarato la vittoria contro l'ISIS, ha avvertito una ONG norvegese, sottolineando che molti iracheni si sentono "abbandonati" dalla comunità internazionale.



Oltre 1,8 milioni di iracheni sono attualmente sfollati e 8 milioni chiedono una qualche forma di aiuto umanitario, ha riferito il Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC) in una dichiarazione in occasione del primo anniversario dell'annuncio del primo ministro Haider al-Abadi secondo cui l'Iraq avrebbe ottenuto la vittoria finale sull'ISIS.



Purtroppo, la comunità internazionale sembra meno interessata al destino dell'Iraq ora che l'ISIS è stato cacciato dal paese, ha dichiarato a RT Tom Peyre-Costa, coordinatore dei media iracheni della NRC.

"È essenziale che la comunità internazionale investa tanto nella ricostruzione e nella stabilizzazione del paese quanto nella lotta contro lo Stato islamico", ha affermato Peyre-Costa.



Oltre 1,8 milioni di iracheni sono attualmente sfollati e 8 milioni chiedono una qualche forma di aiuto umanitario, ha riferito il Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC) in una dichiarazione in occasione del primo anniversario dell'annuncio del primo ministro Haider al-Abadi secondo cui l'Iraq avrebbe ottenuto la vittoria finale sull'ISIS.Purtroppo, la comunità internazionale sembra meno interessata al destino dell'Iraq ora che l'ISIS è stato cacciato dal paese, ha dichiarato a RT Tom Peyre-Costa, coordinatore dei media iracheni della NRC."È essenziale che la comunità internazionale investa tanto nella ricostruzione e nella stabilizzazione del paese quanto nella lotta contro lo Stato islamico", ha affermato Peyre-Costa.25%; padding-top: 25px; height: 0;">

"È inaccettabile pensare che si possano spendere milioni per le bombe ma non per gli aiuti umanitari e la ricostruzione", ha denunciato l'attivista, aggiungendo che molti degli iracheni sfollati con cui ha parlato dicono di sentirsi "abbandonati" dal mondo. Mentre l'ISIS potrebbe aver perso il suo punto d'appoggio in Iraq, il lavoro per ripristinare le vite devastate dalla guerra di milioni di iracheni è "lungi dall'essere fatto", ha ammonito Peyre-Costa.