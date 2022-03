Bruno Guigue - Veramente la NATO sacrificherà fino all'ultimo ucraino?

Non possono dire di non saperlo. Quando hanno schierato i tentacoli della NATO alle porte della Russia, i leader occidentali erano ben consapevoli di giocare con il fuoco. Sapevano benissimo di comportarsi come apprendisti stregoni, correndo il rischio di una conflagrazione di cui il popolo ucraino sarebbe stato la prima vittima e l'intera Europa avrebbe pagato per il piatto rotto.

Già durante la conferenza sulla sicurezza in Europa, nel marzo 2007, Vladimir Putin aveva chiesto agli occidentali: “La NATO ha piazzato le sue forze in prima linea ai nostri confini! Contro chi è rivolta questa espansione? E che fine hanno fatto le assicurazioni date dai nostri partner occidentali dopo lo scioglimento del Patto di Varsavia?" Un gelido silenzio accolse queste osservazioni di buon senso e la NATO ha continuato ciecamente il suo Drang nach Osten (spingere verso est). Probabilmente ci voleva di più per fargli ascoltare la ragione. Continuando la politica con altri mezzi, la guerra si sarebbe presto occupata di porre dei limiti a questa micidiale espansione.

I russi, però, non sono gli unici ad aver messo in guardia i paesi membri dell'Alleanza Atlantica. Alti funzionari del "mondo libero" lo avevano fatto contro il pericolo della trasgressione definitiva, quella che avrebbe sconvolto tutto: dopo l'estensione sconsiderata dell'Alleanza Atlantica alla maggior parte dei paesi dell'Europa orientale, l'assorbimento dell'Ucraina avrebbe dovuto essere la scintilla che avrebbe acceso la polvere. Trasformando questo paese gemello della Russia in un avanzato bastione della NATO, completerebbe il pericoloso accerchiamento del territorio russo. Metterebbe i suoi principali agglomerati urbani a pochi minuti dal lancio di un missile. Trasformerebbe il Mar Nero in una piscina per esercizi per la Marina degli Stati Uniti. Incapace di ritirarsi ulteriormente, con le spalle al muro, Mosca non sarebbe rimasta senza reagire. Ci sarebbe stata una guerra. Inevitabile.

Questa realistica prognosi, alcuni luminari del "mondo libero", poco sospettati di formare una quinta colonna filorussa, l'avevano formulata per molto tempo. L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Unione Sovietica Jack F. Matlock Jr. ha dichiarato nel 1997 che l'espansione della NATO era "un profondo errore strategico, incoraggiando una catena di eventi che potrebbe produrre la più grave minaccia alla sicurezza dal crollo dell'Unione Sovietica".

Un famoso stratega della Guerra Fredda, George Kennan, nel 1998 considerava l'espansione della NATO un “tragico errore” che avrebbe provocato una “cattiva reazione da parte della Russia”. L'ex direttore della CIA William Burns ha affermato nel 2008 che "l'ingresso dell'Ucraina nella NATO è la più brillante di tutte le linee rosse". Il segretario alla Difesa di Bill Clinton, William Perry, nelle sue Memorie spiega che l'allargamento della Nato è la causa della "rottura delle relazioni con la Russia".

Con il colpo di stato che ha estromesso il presidente Viktor Yanukovich dal potere nel febbraio 2014, la situazione è peggiorata. Al vertice di Bucarest del 2008, George W. Bush propose l’adesione dell'Ucraina alla NATO. La presa del potere da parte di un governo filo-occidentale ha aperto la strada all'adesione, il cui principio è sancito dalla nuova Costituzione ucraina da parte delle autorità di Kiev. Motivo in più per Henry Kissinger per lanciare l'allarme: l'ex segretario di Stato afferma senza mezzi termini che “l'Ucraina non dovrebbe aderire alla Nato”. Robert Gates, ex Segretario alla Difesa, scrive nelle sue Memorie che “muoversi così rapidamente per espandere la NATO è un errore. Cercare di portare Georgia e Ucraina nella NATO è davvero eccessivo e una provocazione particolarmente monumentale".

Un punto di vista condiviso da Noam Chomsky nel 2015: "L'idea che l'Ucraina possa aderire a un'alleanza militare occidentale sarebbe del tutto inaccettabile per qualsiasi leader russo", e questo desiderio di entrare nella NATO "non proteggerebbe l'Ucraina, ma la minaccerebbe con un grande guerra”. Una previsione oscura che si unisce a quella di Roderic Lyne, ex ambasciatore britannico in Russia, che nel 2021 dichiarò che “spingere l'Ucraina nella Nato è stupido a tutti i livelli”. E aggiunse: “Se vuoi iniziare una guerra con la Russia, questo è il modo migliore per farlo”.

Oggi è fatta. La guerra è qui e la NATO ne ha la schiacciante responsabilità. Oscurando questi numerosi avvertimenti, la doxa occidentale si affretta ovviamente a mascherare l'Alleanza Atlantica. “La Nato non minaccia la Russia”, si legge in finte ingenue persone che ci farebbero prendere le vesciche per lanterne.

L'unico colpevole, a quanto pare, è il presidente russo Vladimir Putin. Affamato di potere, l'autocrate del Cremlino farebbe di tutto per piegare i suoi vicini alla legge dei più forti e conquistare nuovi territori. Doppiamente nostalgico dell'URSS e dell'impero degli zar, sarebbe preda di un eccesso che lo predisporrebbe agli atti più criminali. Gli viene persino attribuita una paranoia la cui finzione permette di cancellare le vere cause del conflitto, come se la psichiatrizzazione dell'avversario non facesse parte di questi grandi fili di cui è consuetudine tutta la propaganda. Fortunatamente, questa isteria è un'arma a doppio taglio.

Perché coloro che ritraggono Putin come un pazzo pericoloso stanno confermando il proprio obiettivo. Attribuendo al conflitto attuale una causalità diabolica, si impediscono di comprendere la situazione e mantengono l'impotenza occidentale.

Terrorizzando le popolazioni dell'Occidente che sono bagnate dalla mattina alla sera da questa storia di spauracchio, la leggenda di Putin-il pazzo mina la credibilità dei guerrafondai che sognano una no-fly zone o vogliono confrontarsi con l'esercito russo a terra. Chi vuole combattere contro i russi che stanno disarmando l'Ucraina e regolando i loro conti con i nazisti? Se il tiranno di Mosca punta il dito sul pulsante nucleare, è improbabile che i potenziali eroi che popolano i televisori del "mondo libero" agiscano. Vai avanti senza di me! Inutile, inoltre, brandire la minaccia atomica.

Praticando l'inversione accusatoria a cui è abituato, l'Occidente grida quando la Russia mette in allerta il suo sistema di deterrenza nucleare. Avendo la NATO un budget militare sedici volte quello della Russia e i suoi missili installati ai confini russi, ci si può ancora chiedere se questa non sia una saggia precauzione.

Come quella francese, la dottrina nucleare russa è puramente difensiva e non prevede alcun uso di tale arma in prima linea. Poiché si consente questo uso sin dalla sua revisione strategica del 2002, l'energia nucleare di Washington, al contrario, rappresenta una minaccia mortale per la Russia. I missili schierati in Polonia e Romania possono raggiungere Mosca in quindici minuti. Chi doveva essere in Ucraina avrebbe potuto raggiungere la capitale russa in cinque minuti. Una minaccia tanto meno fittizia in quanto gli Stati Uniti hanno denunciato unilateralmente, nel 2018, il trattato per la limitazione delle armi a medio raggio.

La Russia non brandisce la minaccia nucleare contro l'Occidente: è piuttosto il contrario. D'altra parte, usa contro i fanti occidentali la pedagogia corroborante degli attacchi chirurgici di cui la NATO ha fatto ampio uso negli ultimi decenni. L'irrigatore ad acqua è un classico delle relazioni internazionali, e Vladimir Putin non esita a rimandare all'Occidente guerrafondaio l'immagine speculare di colui che colpisce a distanza le forze del male quando se ne presenta l'occasione. È vero che Stati Uniti e NATO - insieme o separatamente - hanno aperto il vaso di Pandora demolendo la Serbia nel 1999, l'Afghanistan nel 2001 e l'Iraq nel 2003, prima di farlo di nuovo contro Libia e Siria nel 2011.

La NATO non è un'associazione filantropica, ma un'alleanza militare, una macchina da guerra dotata di mezzi colossali. È anche un dispositivo che sottopone al vassallaggio gli Stati membri, con il pretesto di garantire la loro sicurezza, all'egemonia degli Stati Uniti. Quando fu fondata, nel 1949, era ufficialmente per difendere il cosiddetto mondo libero dalla minaccia sovietica. Dovrebbe quindi essere scomparso contemporaneamente al Patto di Varsavia, creato nel 1955, che ha ceduto il fantasma nel 1990.

Non solo la NATO non è scomparsa, ma è stata rafforzata ed estesa all'est dell'Europa in violazione degli impegni presi. Invece di voltare pagina sulla Guerra Fredda, la NATO ha fatto di tutto per accerchiare e minacciare la Russia, che ha sostituito l'URSS nell'immaginario guerrafondaio occidentale. Infine, ha compiuto aggressioni militari illegali, senza alcun mandato delle Nazioni Unite, che hanno infranto le basi della sicurezza collettiva in Europa e nel mondo.

Il momento chiave di questo cambiamento è stata l'aggressione contro la Serbia nel 1995 e nel 1999, che ha reintrodotto la guerra in Europa e ha costituito il banco di prova per la nuova strategia della NATO nel periodo post-sovietico.

Un'aggressione che aveva due caratteristiche: avveniva al di fuori del territorio della NATO e prendeva di mira uno Stato che non aveva mai minacciato uno Stato membro dell'Alleanza. Al costo di 78 giorni di bombardamenti e di 3.500 vittime civili, questa doppia trasgressione ha trasformato la NATO in un'alleanza offensiva il cui campo di intervento non ha più alcun limite geografico. Ora la NATO colpisce chi vuole quando vuole. Nel dicembre 2001 è intervenuto in Afghanistan senza alcun mandato delle Nazioni Unite.

Nel 2003, gli Stati Uniti e il Regno Unito, paesi membri della NATO, hanno invaso e devastato l'Iraq in flagrante violazione del diritto internazionale. Nel marzo 2011, la NATO ha superato il mandato delle Nazioni Unite e ha distrutto lo Stato libico. Allo stesso tempo, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Turchia stanno armando mercenari takfiri in Siria e sottopongono il legittimo stato siriano a sanzioni mortali.

Senza illusioni sulla legalità internazionale che gli occidentali hanno calpestato a fondo, la Russia ha deciso di porre fine all'ipocrisia ambientale mettendo in ginocchio il regime ucraino. Quest'ultimo realizzò i suoi desideri immaginando che la tutela della NATO valesse l'assicurazione contro tutti i rischi.

È vero che non sono mancati i presagi di una vera e propria acquisizione dell'Ucraina da parte della NATO. Già nel 1997 una carta di partenariato collegava l'Ucraina e l'Alleanza Atlantica. L'8 giugno 2017, il parlamento di Kiev ha votato con 276 voti favorevoli e 25 contrari per un emendamento legislativo che rende prioritaria l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Consulenti tecnici e varie organizzazioni affiliate alla NATO sono onnipresenti nel Paese. Come impareremo a marzo 2022, trenta laboratori di ricerca biologica sponsorizzati dall'Occidente sono al lavoro. Tuttavia, questo meraviglioso idillio con l'Alleanza Atlantica non ha protetto il regime ucraino dall'ira moscovita. Diventando un avamposto occidentale diretto contro la Russia, l'Ucraina ha allungato i parametri per essere battuta.

L'attuale guerra sarà una prova. L'Alleanza Atlantica può avere un budget militare che rappresenta sedici volte quello della Russia, ma è intrappolata nelle reti di un conflitto asimmetrico in cui il più forte non è quello in cui crediamo. La NATO non ha intenzione di inviare le sue truppe per salvare l'esercito ucraino e la precisione balistica russa funge da deterrente.

Vale la pena avvertire la crudele esperienza dei mercenari vetrificati nelle loro baracche da un missile vicino al confine polacco. Se aggiungiamo l'uso di armi ipersoniche contro le installazioni militari ucraine, alla Russia non mancano gli strumenti didattici. La dimostrazione di forza sembra sufficiente a dissuadere la NATO da un ulteriore impegno. Questa aggressiva alleanza militare condusse guerre devastanti e distrusse diversi stati sovrani. Ma ci penserà due volte prima di andare a sfidare l'orso russo nella sua sfera di influenza. Ciò che l'attuale operazione militare mostra è che i russi sono seriamente intenzionati a difendere i loro interessi nazionali. Tanto più che facendo sembrare il loro presidente uno psicopatico pronto a scatenare l'apocalisse, gli occidentali si stanno infliggendo una doppia punizione. Giustificano la propria inerzia inibendo ogni tentativo di intervento sul campo. Scatenano passioni russofobiche, ma non hanno alcun effetto sul teatro delle operazioni.

Il lato positivo è che l'enfasi delirante delle condanne occidentali è inversamente proporzionale alla loro azione militare contro la Russia. Ogni volta che Washington, Londra o Parigi aprono bocca per diffamare Mosca, è per aggiungere immediatamente che non manderanno soldati a morire per Kiev. Molto meglio.

La guerra sarà più breve e meno mortale. Le trattative riprenderanno. La neutralizzazione dell'Ucraina, che è l'unica via d'uscita razionale a questo conflitto, avrà qualche possibilità di vedere la luce del giorno. Almeno questo c'è da sperare, nell'interesse della Russia, dell'Ucraina e della pace nel mondo. Se è sano di mente, nessun europeo vuole farsi strappare la pelle per l'Ucraina, per non parlare del rischio di un'escalation nucleare.

Se la Russia sta conducendo questa operazione militare, al contrario, è perché la sua posta in gioco è vitale per la nazione russa. La questione, quindi, non è se la guerra sia moralmente riprovevole, perché lo è sempre, in ogni momento e in ogni luogo. Ma è per capire perché i russi fanno la guerra e perché l'Occidente la fa condurre dagli ucraini. Senza dubbio perché i russi vogliono ottenere con la forza le garanzie di sicurezza che gli sono state negate, mentre l'Occidente è determinato soprattutto a indebolire la Russia a spese degli ucraini.

Riusciranno questi ultimi a capire che sono loro i tacchini della farsa? Volodymyr Zelensky ha trascorso tutta la sua carriera nella commedia, ma il suo destino sta diventando tragico. Moltiplica disperatamente le richieste di aiuto, si agita davanti alle telecamere, ma non serve: in risposta gli viene inviato materiale il cui unico effetto sarà quello di prolungare un conflitto perduto in anticipo.

Dice che se la Nato non verrà in suo soccorso sarà la "terza guerra mondiale" quando è esattamente il contrario: se l'Occidente si accontenta di prodigare buone parole accompagnate da consegne di armi, è proprio per evitare uno scontro frontale con Russia. Quanto ai pacifisti della domenica che sventolano la bandiera di un regime di cui tira le fila la NATO, hanno sul corso delle cose tanta influenza quanto le sanzioni il cui risultato è un aumento della bolletta del gas. In realtà, l'errore principale degli europei è rifiutarsi di vedere che questa guerra è loro ma che è impossibile per loro parteciparvi. Non combattiamo carri armati e missili con geremiadi e sussidi, e se l'Europa non varca la soglia dell'intervento militare è semplicemente perché la Russia lo vieta.

Washington, dal canto suo, sa anche che il gioco non vale la candela e non farà molto per salvare il regime di Kiev. D'altronde è perfettamente chiaro il senso della manovra adottata dal deep state americano: questa guerra è l'aggravarsi della crisi provocata dal golpe del febbraio 2014, e Mosca ha più da perdere che da guadagnare.

La Nato ha provocato un conflitto che ora cercherà di prolungare a tutti i costi: l'importante è incoraggiare la Russia a impantanarsi in un conflitto interminabile, e saranno le popolazioni civili a pagarne il prezzo. Distribuire armi letali a neonazisti e bande mafiose è tutto ciò che gli occidentali hanno trovato per combattere i russi sul campo. Stanno facendo in Ucraina quello che hanno fatto in Siria a beneficio dei terroristi soprannominati dalla CIA. Questa politica rischia di rendere il conflitto più lungo e mortale, ed è esattamente ciò che vogliono i criminali che governano il “mondo libero”.

Non importa. Basterà imputare a Putin questa ulteriore disgrazia inflitta alle popolazioni civili, e il simbolico guadagno sarà catturato dai moralizzatori occidentali. La guerra stessa è raddoppiata come al solito da una guerra informativa. Sappiamo che il Donbass è stato bombardato incessantemente per otto anni, che il governo di Kiev ha rifiutato di applicare gli accordi di Minsk e che si stava preparando un'offensiva su larga scala contro le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Ma per la doxa dominante, la catena di causalità conta poco: per la sua portata, l'intervento militare del 24 febbraio consente alla narrativa occidentale di attribuire alla Russia il ruolo dell'aggressore. E offre a Washington l'opportunità di stringere i ranghi atlantisti facendo un altro passo nella demonizzazione dell'orco moscovita.

Per quindici anni, la Russia aveva sostituito l'Unione Sovietica nell'immaginario manicheo degli occidentali. Ha svolto la funzione di bestia nera del mondo libero, condannata all'esecrazione delle nazioni per la sua leggendaria brutalità. L'attuale crisi permette di completare questo bando dalla cosiddetta comunità internazionale e di riportare la Russia ai margini del mondo civile.

Gli occidentali fingono di credere in questa volgare favola, ma la realtà dell'equilibrio di potere è meno vantaggiosa per i loro interessi di quanto sembri. Tutto ciò che i paesi membri dell'Alleanza Atlantica possono fare, in realtà, si riduce a due opzioni complementari: spingere Kiev al sacrificio estremo per gli occhi buoni della NATO e scatenare una valanga di propaganda contro Mosca. In entrambi i casi, l'Occidente peserà solo marginalmente sul corso degli eventi. Il proseguimento della guerra porterà la sua parte di vittime e sofferenze, ma la Russia corre il grave pericolo di imporre militarmente ciò che non potrebbe ottenere attraverso il negoziato: la neutralizzazione dell'Ucraina e la santuarizzazione del Donbass.

Il compito sarà tanto più difficile per gli avversari di Mosca poiché contavano su un isolamento della Russia, che ha in gran parte lasciato il vuoto. I media occidentali hanno proclamato un po' frettolosamente che “il mondo intero è contro la Russia” e che essa è completamente isolata sulla scena internazionale”.

La realtà è meno eccitante per la coalizione anti-russa. Al Consiglio di sicurezza dell'Onu, Cina e India, che rappresentano il 40% della popolazione mondiale, si sono astenute. All'Assemblea generale delle Nazioni Unite, i paesi che non hanno votato a favore della risoluzione che condanna l'intervento russo rappresentano il 59% della popolazione mondiale.

Quando gli occidentali impongono sanzioni alla Russia, si ritrovano soli con Giappone e Turchia, e i paesi che si rifiutano di farlo rappresentano l'83% della popolazione mondiale. Lungi dall'essere isolata sulla scena internazionale, la Russia beneficia dell'astensione di una grande maggioranza dell'umanità. Cina, India, Pakistan, Brasile, Venezuela, Messico, Algeria, Sud Africa e molti altri paesi si rifiutano di demonizzare Mosca per la sua azione militare contro un vassallo della NATO.

In fondo, la Russia che gli occidentali sognavano era quella di Boris Eltsin: impotente e in rovina, guidata da un alcolizzato che poteva essere manipolato a piacimento, era facile preda di predatori stranieri.

Se solo i russi si fossero lasciati circondare dolcemente e avessero acconsentito a questa cottura dell'aragosta, se avessero accettato di sopportare i bombardamenti del Donbass senza batter ciglio per un altro decennio, se si fossero rassegnati a vedere l'Ucraina diventare una NATO e il Mar Nero trasformato in stagno dagli Yankees, non saremmo lì. Ma i popoli raramente hanno un carattere suicida, almeno quelli che non hanno rinunciato alla loro sovranità e hanno accettato di servire come ausiliario dello Zio Sam.

Il paese che ha sconfitto i tartari, Napoleone e Hitler non sarà una facile preda. Dura e ostinata, la Russia non si rassegna a scomparire. Ha scelto la resa dei conti perché la NATO l'ha costretta a farlo. Ma il paradosso è che se mai riuscirà a neutralizzare il suo vassallo, darà una lezione di saggezza all'Occidente che ha voluto sottometterla.