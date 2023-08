Fox News: l'ex procuratore dell'Ucraina accusa Biden di corruzione

L'ex procuratore generale ucraino Viktor Shokin ha rivelato in un'intervista a Fox News di aver perso il suo incarico nel 2016 per aver indagato sul produttore di gas ucraino Burisma, il cui consiglio di amministrazione comprendeva Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Parlando con il conduttore Brian Kilmeade, Shokin ha detto di essere "personalmente convinto" che il suo licenziamento da parte dell'ex presidente ucraino Petro Poroshenko sia stato "pagato" e sia avvenuto su pressione di Washington.



“Nelle mie precedenti interviste ho ripetutamente affermato che Poroshenko mi ha licenziato su insistenza di Biden, che all'epoca era vicepresidente, perché stavo indagando sul Birmania". Ha dichiarato Shokin. “Poroshenko e il vicepresidente Biden si sono resi conto che se avessi continuato a supervisionare l'indagine sul Burisma, avremmo scoperto fatti sulle attività di corruzione in cui erano impegnati. Questo riguardava Hunter Biden, Devon Archer e altri".



Shokin, è convinto che Joe Biden e suo figlio Hunter abbiano ricevuto tangenti in relazione al caso. Tuttavia, come chiarisce Fox News, non ha portato prove a conferma della sua tesi.



"Non voglio operare su fatti non provati, ma la mia personale convinzione è che sì, è stato così. Sono stati corrotti", ha detto l'ex procuratore generale. Ha aggiunto che, a suo avviso, il fatto che Biden, che all'epoca ricopriva la carica di vicepresidente degli Stati Uniti ed era responsabile dell'Ucraina nell'amministrazione di Barack Obama, "abbia dato un miliardo di dollari in cambio del suo licenziamento" è di per sé "un caso di corruzione".



Nel frattempo, la Casa Bianca ha risposto alle affermazioni di Shokin dicendo che Fox News stava "fornendo una piattaforma all'ex procuratore generale ucraino per mentire". "Queste false affermazioni sono state sfatate per anni, e non importa quanto tempo di trasmissione gli conceda Fox TV, rimarranno false", ha detto il portavoce della Casa Bianca Ian Sams.



Tuttavia, come ricorda Fox News, nel gennaio 2018 lo stesso Biden, parlando al Council on Foreign Relations degli Stati Uniti, si è vantato di come abbia fatto pressione su Poroshenko per licenziare Shokin. All'epoca, Biden minacciò che Washington non avrebbe concesso a Kiev un prestito da 1 miliardo di dollari se il procuratore generale non fosse stato licenziato.



"Mi hanno detto: "Lei non ha questi poteri, non è il Presidente. Ho risposto: chiamatelo. Ho detto che non avrete il miliardo di dollari e che me ne andrò tra sei ore, se il vostro procuratore generale non sarà licenziato per allora, non avrete i soldi". E quel figlio di fu licenziato. E al suo posto è stato messo qualcuno di cui ci si fidava all'epoca", ha affermato Biden.

Shokin, tuttavia, ha dichiarato che stava indagando su Burisma e sul suo proprietario Mykola Zlochevsky al momento della sua estromissione. Nel febbraio 2016, un mese prima del licenziamento di Shokin, il suo ufficio ha presentato una petizione legale per sequestrare le proprietà di Zlochevsky, tra cui quattro case, due immobili e un'auto sportiva Rolls-Royce, come riportava all'epoca il Kyiv Post.

L'ex procuratore generale ha dichiarato a Fox News che Burisma ha prodotto, venduto e utilizzato illegalmente forniture di gas naturale.

La sua indagine ha avuto luogo mentre Hunter Biden faceva parte del consiglio di amministrazione di Burisma. Hunter è entrato a far parte dell'azienda nel 2014 e ne è uscito nel 2019 dopo la scadenza del suo mandato nel consiglio di amministrazione.

L'ex socio d'affari di Hunter, Devon Archer, anch'egli membro del consiglio di amministrazione di Burisma, ha testimoniato in un'audizione a porte chiuse del Comitato di supervisione della Camera a luglio che, in seguito alle pressioni esercitate dall'ufficio di Shokin e da altri enti che stavano indagando su Burisma, i dirigenti dell'azienda si sono rivolti a Hunter per ottenere aiuto. Archer ha detto che Hunter "ha chiamato Washington" per provvedere a far licenziare Shokin.

"La testimonianza di Devon Archer oggi conferma che Joe Biden ha mentito al popolo statunitense quando ha detto di non essere a conoscenza degli affari del figlio e di non essere coinvolto", ha dichiarato il presidente della commissione di vigilanza James Comer, R-Ky, dopo la testimonianza di Archer. "Joe Biden era 'il marchio' che il figlio vendeva in tutto il mondo per arricchire la famiglia Biden".

"Quando il proprietario di Burisma stava affrontando le pressioni del procuratore ucraino che indagava sulla società per corruzione, Archer ha testimoniato che i dirigenti di Burisma chiesero a Hunter di 'chiamare Washington' dopo una riunione del consiglio di amministrazione di Burisma a Dubai", ha aggiunto. "Perché Joe Biden ha mentito al popolo statunitense sugli affari della sua famiglia e sul suo coinvolgimento? Viene da chiedersi cos'altro stia nascondendo al popolo".

Fox News Digital ha recentemente riferito che, il 2 novembre 2015, il dirigente di Burisma Vadym Pozharski ha inviato un'e-mail a Hunter Biden, Archer e al collega Hunter Eric Schwerin in merito a una "proposta rivista, un contratto e una fattura iniziale per Burisma Holdings", da parte della società di lobbying Blue Star Strategies. Hunter avrebbe messo in contatto Burisma con Blue Star Strategies per aiutare l'azienda energetica a combattere le accuse di corruzione mosse contro Zlochevsky, il proprietario della società.

Pozharski ha sottolineato nella sua e-mail che lo "scopo ultimo" dell'accordo con Blue Star Strategies era quello di chiudere "qualsiasi causa/querela contro Nikolay in Ucraina", riferendosi a Zlochevsky, che si faceva chiamare anche Nikolay.

"Le prove dimostrano che Hunter Biden è stato nominato nel consiglio di amministrazione di Burisma solo per il suo cognome e per la rete familiare", ha dichiarato Comer a Fox News Digital dopo la pubblicazione della notizia.