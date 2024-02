Generale statunitense "segretamente" coinvolto nella guerra allo Yemen

Il Washington Post ha riferito, martedì scorso, generale in pensione del Corpo dei Marines degli Stati Uniti James Mattis ha segretamente informato l’attuale presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed al Nahyan del suo coinvolgimento nel conflitto contro gli Houthi nello Yemen prima di diventare segretario alla Difesa nel 2017.

Quando Mattis era a capo del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), nel 2011, consolidò il suo rapporto con Mohamed bin Zayed, allora principe ereditario dell’emirato di Abu Dhabi, quando gli Emirati arabi Uniti erano coinvolti con l’Arabia Saudita nell’aggressione allo Yemen.

Il WP ha svelato che nei primi anni del conflitto, Bin Zayed, che a quel tempo era vicecomandante supremo dell'esercito degli Emirati, contattò Mattis. Nel giugno 2015, Mattis ha chiesto al Dipartimento di Stato e al Corpo dei Marines il permesso di collaborare come consigliere de gli Emirati Arabi Uniti sugli "aspetti operativi, tattici, informativi ed etici" del conflitto in territorio yemenita.

Nella sua domanda di lavoro come dipendente per un governo straniero, Mattis aveva indicato che i suoi "doveri avrebbero incluso la revisione della situazione militare negli Emirati Arabi Uniti, inizialmente focalizzata sulla campagna dello Yemen, allo scopo di fornire consulenza militare". Allo stesso tempo, ha precisato che l'obiettivo della sua "posizione" era quello di "approfittare dell'esperienza militare americana nelle guerre e nelle campagne in termini di rafforzamento degli sforzi" della nazione araba.

D'altra parte, l'alto ufficiale militare americano ha dichiarato che sarebbe stato "compensato" per i suoi servizi di consulenza, anche se non ha specificato l'importo che avrebbe ricevuto, poiché doveva negoziare i dettagli del suo stipendio con le autorità degli Emirati. Mattis ha precisato che "l'importo sarebbe stato determinato dopo" l'approvazione da parte del governo americano a diventare consigliere di Bin Zayed.

Tuttavia, Robert Tyrer, copresidente della società di consulenza Cohen Group – che attualmente impiega Mattis – ha assicurato che gli Emirati Arabi Uniti non hanno mai pagato il generale in pensione per il suo lavoro, ad eccezione delle spese di viaggio. Secondo Tyrer, Mattis aveva dichiarato che sarebbe stato pagato perché voleva che la sua domanda ricevesse "il livello di revisione più rigoroso".

La richiesta di Mattis è stata approvata dai vertici della Marina 15 giorni dopo averla presentata. Nell'agosto 2015, l'Ufficio per gli affari politico-militari del Dipartimento di Stato ha dato la sua approvazione definitiva. Il Washington Post ha osservato che solo alcuni funzionari erano a conoscenza del lavoro di Mattis, sebbene altri, compresi i diplomatici responsabili della politica di Washington in Medio Oriente, affermassero il contrario.

Ha nascosto il suo ruolo di consigliere

Mattis non ha reso pubblico il suo ruolo di consulente del governo degli Emirati dopo essere stato nominato Segretario della Difesa nel gennaio 2017, durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. L'alto ufficiale militare americano non ha incluso questa posizione nella sua storia lavorativa o nei moduli della dichiarazione dei redditi. Sebbene abbia informato in modo confidenziale la commissione per le forze armate del Senato, alcuni senatori hanno affermato di non essere stati informati.