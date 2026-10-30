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Londra: Fiera del turismo sponsorizza ente israeliano per gli insediamenti illegali

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Londra: Fiera del turismo sponsorizza ente israeliano per gli insediamenti illegali

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Un importante evento turistico internazionale a Londra si appresta a pubblicizzare la Jerusalem Development Authority (JDA), ente coinvolto nella costruzione di insediamenti illegali e nell'espropriazione di cittadini palestinesi a Gerusalemme Est, come rivelato da Middle East Eye (MEE).

Il World Travel Market (WTM) di Londra ospiterà uno stand gestito dall'ufficio del turismo del governo israeliano. Secondo il sito ufficiale dell'evento, lo spazio sarà condiviso da diverse organizzazioni e aziende, tra cui "iTravelJerusalem", piattaforma per la promozione turistica gestita proprio dalla JDA.

La JDA, agenzia governativa e comunale, promuove progetti di sviluppo a Gerusalemme ed è fortemente impegnata nell'espansione degli insediamenti ebraici nei territori occupati. Già nel 2020 il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni) ha denunciato come la JDA espropri terreni palestinesi a Gerusalemme Est per realizzare i cosiddetti parchi biblici, provocando lo sfollamento di centinaia di residenti in violazione delle Convenzioni di Ginevra e favorendo l'espansione di insediamenti come Gilo.

Un rapporto dell'Ufficio del rappresentante dell'Unione Europea per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza ha inoltre evidenziato come la JDA avesse in programma lo sgombero del complesso di Umm Haroun a Sheikh Jarrah — abitato da circa 40 famiglie palestinesi — per edificare un nuovo insediamento di 320 unità. Sempre la JDA promuove la controversa costruzione di una funivia a Gerusalemme, fortemente avversata a livello locale, e un progetto di ristrutturazione presso la piscina di Mamilla, accusato di minacciare un secolare cimitero musulmano.

Nello stand israeliano al WTM sarà presente anche Africa Israel Hotels, società coinvolta in vari progetti di edilizia coloniale. La vicenda riaccende il dibattito nel Regno Unito, il cui governo ha recentemente riconosciuto come illegale l'occupazione dei territori palestinesi. Il ministro degli Esteri Ed Miliband ha annunciato l'intenzione di vietare la pubblicità di insediamenti illegali nel Paese, richiamando una controversa fiera immobiliare svoltasi a Londra all'inizio dell'anno. Al momento della pubblicazione dell'inchiesta di MEE, i responsabili del World Travel Market non avevano fornito commenti sulla vicenda.

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LETTURA CONSIGLIATA:

LAD EDIZIONI E EDIZIONI Q PRESENTANO "GAZA NOI NON DIMENTCHIAMO"

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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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