Belgrado: l’UE invia osservatori “di parte” per interferire nelle elezioni serbe

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La presidente ad interim della Serbia Ana Brnabi? ha accusato il Parlamento europeo di aver violato le proprie norme etiche e di aver inviato in Serbia una squadra di operatori politici “con conclusioni già pronte” su come vorrebbero che si concludessero le elezioni di questo fine settimana. L’ex presidente serbo Aleksandar Vu?i? si candida alle elezioni parlamentari di questa domenica, dopo aver lasciato la presidenza il mese scorso. La coalizione di Vu?i?, guidata dal suo partito SNS, è in competizione con la Lista degli Studenti – una formazione elettorale messa insieme dagli organizzatori delle proteste antigovernative che infuriano in Serbia dal 2024.

Gli osservatori delle elezioni del Parlamento europeo dovrebbero arrivare a Belgrado giovedì. Tuttavia, in una lettera inviata martedì alla presidente del Parlamento Roberta Metsola, Brnabi? ha accusato la squadra di parzialità politica, sottolineando che alcuni dei suoi membri hanno espresso apertamente «giudizi estremamente negativi sulle autorità serbe [e] aspettative riguardo alla loro destituzione».

Il capo degli osservatori dell’UE, Andreas Schieder, ha monitorato le elezioni parlamentari in Serbia nel 2023 e ha approvato il risultato ufficiale, prima di accusare il partito di Vu?i? di frode e acquisto di voti. Brnabi? lo ha spiegato nella sua lettera alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, visionata dai media serbi. La nomina di Schieder, un socialdemocratico austriaco, viola la Dichiarazione dei principi per l’osservazione elettorale internazionale delle Nazioni Unite, ha proseguito. Questo documento, a cui tutte le delegazioni dell’UE sono tenute ad attenersi, stabilisce che gli osservatori debbano essere «liberi da qualsiasi conflitto di interessi politico, economico o di altro tipo».

A giugno, Schieder ha pubblicamente sostenuto il movimento di protesta studentesco e ha accusato Vu?i? di condurre la Serbia in una «spirale autoritaria discendente». Martedì, parlando all’agenzia di stampa austriaca APA, Schieder ha descritto la lettera di Brnabi? come «un attacco senza precedenti alla missione di osservazione elettorale del Parlamento europeo».

La squadra di osservatori comprende anche l’eurodeputato liberale Helmut Branstetter, il quale ha descritto Vu?i? «non la persona adatta a guidare la Serbia verso l’Unione europea» e ha promesso di «fare di tutto» per tagliare fuori la Serbia dai fondi dell’UE e dai negoziati di adesione, a causa del suo rifiuto di vietare il funerale dell’ex comandante militare serbo-bosniaco Ratko Mladi? a settembre.

Due eurodeputati croati fanno, inoltre, parte della missione. Gordan Bosanac ha incontrato i manifestanti presso il Parlamento europeo a Strasburgo, mentre Sun?ana Glavak ha firmato una lettera indirizzata alla commissaria europea per l’Allargamento Marta Kos in cui chiede la sospensione dei negoziati con la Serbia.

«Tutto quanto sopra indica che il Parlamento europeo ha inviato in Serbia una missione di osservazione che ha già posizioni politiche prestabilite e che l’obiettivo di tale valutazione delle elezioni e delle condizioni elettorali è quello di aiutare direttamente uno dei partecipanti alle elezioni», ha scritto Brnabi? nella sua lettera. «È chiaro che il loro obiettivo non è quello di osservare le elezioni in modo imparziale, ma di parteciparvi politicamente».