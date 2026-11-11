Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

di Vito Petrocelli

Russia, Stati Uniti e Ucraina tornano a trattare. L’Unione europea e l’Italia restano ai margini del negoziato decisivo. È una sconfitta diplomatica, risultato di anni di subordinazione strategica, di partecipazione nei fatti alla guerra con il riarmo di Kiev e di rinuncia a una politica estera autonoma.



Ad Abu Dhabi si discute della fine della guerra in Ucraina, si affrontano le questioni territoriali, le garanzie di sicurezza, gli equilibri militari e il futuro dell’architettura di sicurezza continentale. Al tavolo decisivo siedono russi, americani e ucraini. Gli europei, invece, aspettano fuori.



Anche l’Italia è presente negli Emirati, ma non nella stanza in cui si svolge il negoziato trilaterale. I suoi rappresentanti partecipano alle consultazioni con Washington e Kiev, insieme agli altri partner europei e alla NATO. Una presenza che il governo Meloni festeggia come un riconoscimento del ruolo italiano. Ma la realtà politica è un fallimento: Roma non è parte del confronto diretto con Mosca.



Siamo marginali perché abbiamo raccontato la guerra in Ucraina come una vicenda esclusivamente militare e territoriale. Il conflitto, invece, ha investito l’intero sistema delle relazioni internazionali, ha modificato gli equilibri energetici, commerciali e strategici e ha riportato al centro una questione che l’Occidente aveva a lungo rimosso: la sicurezza europea non può essere costruita contro la Russia e senza la Russia.



L’Unione europea ha progressivamente rinunciato a svolgere una funzione autonoma di mediazione, assumendo invece il ruolo di principale sostenitore politico, economico e militare della strategia occidentale. Le sanzioni, l’interruzione dei rapporti energetici, la progressiva militarizzazione del confronto e la subordinazione delle scelte diplomatiche alla linea di Washington hanno contribuito a restringere gli spazi di iniziativa politica del continente. Mentre Washington tratta, Bruxelles non può nemmeno prendere appunti. Perché non c’è.



Gli Stati Uniti, dopo aver sostenuto militarmente e politicamente Kiev, si sono potuti permettere un triplo salto carpiato e hanno deciso di riaprire un canale negoziale diretto con Mosca. L’Europa, invece, continua a oscillare tra dichiarazioni di principio, richieste di garanzie militari e rivendicazioni a vuoto di partecipazione.



La diplomazia americana fa gli interessi americani. L’Europa e in particolare l’Italia si atteggiano con una sovranità proclamata e mai esercitata.

L’Italia avrebbe potuto promuovere un’iniziativa autonoma per riaprire il dialogo con Mosca, lavorare alla ricostruzione di un sistema di sicurezza condiviso e contribuire alla costruzione di un nuovo equilibrio europeo.



Avrebbe potuto farlo valorizzando la propria storia diplomatica e la propria collocazione mediterranea. Nessuno ha voluto farlo. Draghi prima, Meloni adesso. Con la complicità di tutti, quando i voti contavano: Movimento 5 Stelle compreso.



Eppure l’interesse italiano è evidente: fermare la guerra, ricostruire relazioni economiche ed energetiche sostenibili, impedire una nuova divisione permanente del continente e sottrarre il Mediterraneo e l’Europa alla logica di uno scontro militare permanente.



La questione, tuttavia, non è semplicemente ottenere un posto al tavolo. La questione è avere qualcosa di autonomo da proporre. E l’Europa non ce l’ha. Figuriamoci se ce l’ha il trio della morte Meloni-Tajani-Salvini.