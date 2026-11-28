

di Marco Travaglio - Fatto Quotidiano, 28 novembre 2026



Zelensky dà del bugiardo a Tajani che dà del bugiardo a Zelensky. Prima o poi doveva capitare, anche se ormai è tardi perché la guerra in Ucraina – come tutte quelle che si lasciano galoppare – è sfuggita di mano. E ha preso il sopravvento su tutto e tutti, anche su se stessa. Mentre gli sgovernanti europei e la stampa al seguito, in preda a demenza incurabile, continuano a ripetere “aggressore e aggredito” come se fossimo ancora al 24 febbraio 2022, il conflitto non ha più nulla a che vedere con quello di allora. E se lasciarvisi coinvolgere aveva già poco senso all’epoca (in barba alla Costituzione), oggi è puro suicidio. Almeno per l’Italia e il resto dell’Europa del Sud, che non ha alcun motivo di attrito con la Russia, con cui anzi condividiamo interessi strategici su energia, materie prime, import- export, turismo, stabilizzazione della Libia e lotta ai jihadisti in Africa settentrionale e subsahariana. Se i Paesi nord-orientali e il solito Regno Unito vogliono una nuova guerra fredda o calda, affari loro. Se Macron, colonialista da operetta, usa gli ucraini per fare il lavoro sporco in Libia con i raid a Bengasi, le rappresaglie che seguiranno e il sostegno di Kiev ai terroristi dell’Isis in Niger e in Mali (da cui i francesi sono stati cacciati a pedate), affare suo. Ma gli interessi dell’Italia, difesi dai nostri militari in Libia e in Niger, sono opposti a quelli dell’Ucraina e dei suoi complici europei.

Quindi il dibattito che dovrebbe aprirsi in casa nostra, nel governo e al tavolo del centrosinistra, è molto più ampio del solito “armi sì-armi no a Kiev”: riguarda l’assurdità di restare alleati di un regime clepto-autocratico che bombarda i nostri interessi in Europa e nel Mediterraneo e viene addirittura a orinare nel nostro cortile. Il tutto con i nostri soldi e senza neppure avvertirci, anzi prendendoci in giro. Quando Zelensky risponde ai tardivi altolà di Meloni e Tajani che tutto ciò che fa è “coordinato con i partner”, ci sta dicendo che l’Italia non è suo partner: solo uno dei suoi bancomat e armerie che, al suo segnale convenuto, deve regalargli tutto ciò che pretende e poi lasciare che lui lo usi come e dove gli pare. Anche per schierare truppe in Libia e in Niger e dichiarare guerra ai nostri interessi, mettendo in pericolo le vite dei nostri soldati. Cosa aspettano i nostri “sovranisti” della domenica e quei partiti di opposizione che ne scimmiottano la politica estera a prendere in parola Zelensky e a dichiarare che non è nostro partner? Non basta più neppure bloccargli i finanziamenti e le armi: dovremmo proprio tirarci fuori da questa escalation dichiarandoci neutrali, come ormai fanno gli Usa pur restando in cima alla Nato. Possibilmente prima di essere bombardati da qualche drone o missile ucraino pagato da noi.