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di Alessandro Orsini*







700.000 soldati caduti sono pochi? Spiego il senso del mio post e del mio video su Instagram.





Dicendo che 700.000 soldati morti in battaglia sono pochi, uso una provocazione intellettuale per sollecitare il ragionamento critico. Non credo alla cifra di 700.000 morti. Queste cifre smisurate vengono pubblicate ogni volta che la Russia infligge un'umiliazione pesantissima all'Europa e alla Nato. Le ultime tre umiliazioni sono avvenute durante i colloqui di Abu Dhabi.



Umiliazione numero 1: la Russia non ha accettato il cessate il fuoco, facendo crollare la narrazione dei grandi media italiani secondo cui la Russia è disperata e agogna di porre fine alla guerra. Questo genera frustrazione.



Umiliazione numero 2: la Russia ha escluso l'Europa dal tavolo dei negoziati. Anche questo genera frustrazione.



Umiliazione numero 3: la Russia continua a produrre missili per distruggere l'Ucraina, ma la Nato non riesce a produrre gli intercettori per proteggerla. Tutto questo genera frustrazione.



Ed ecco che i media collegati alla Nato e al governo Meloni pubblicano numeri assurdi sui russi morti in battaglia. Come spiego nei miei libri, la pubblicazione di questi numeri assurdi è parte di una guerra cognitiva che il vertice della Repubblica italiana conduce contro i cittadini italiani per distrarli dal fatto fondamentale: la Russia ha demolito l'architettura di sicurezza dell'Europa, infliggendo una sconfitta strategica alla Nato, agli Stati Uniti e all'Europa. La prova che la Russia ha demolito l'architettura di sicurezza europea è che i Paesi europei vivono nel terrore di un attacco russo. E si riarmano in preda al terrore. Quando il sistema di sicurezza crolla, la paura si diffonde.



Ecco i risultati ottenuti dalla Russia con la guerra:

1) Demolizione del sistema di sicurezza in Europa costruito dalla Nato.

2) Sconfitta strategica della Nato.

3) Sconfitta strategica dell'Europa.

4) Sconfitta strategica degli Stati Uniti.

5) Distruzione dell'Ucraina.

6) Acquisizione delle regioni più ricche e strategiche dell'Ucraina.

7) Sottrazione all'Ucraina dell'accesso quasi totale al mare.

8 Spopolamento dell'Ucraina.

9) Distruzione dell'economia ucraina.

10) Semi-demilitarizzazione dell'Europa.

11) Crescita senza precedenti del consenso interno per Putin.

12) Crescita dell'odio dei russi verso la Nato.

13) Impoverimento dell'Europa e contrazione del suo Pil.

14) Un numero enorme di soldati ucraini uccisi in battaglia, secondo le dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco.

15) Avere reso evidente che l'Europa è militarmente irrilevante.

16) Avere reso evidente che l'industria militare della Russia è sovrastante rispetto a quella della Nato, come ha dichiarato Mark Rutte il 12 gennaio 2025 davanti alla Commissione affari esteri del Parlamento europeo: "Quello che la Nato produce in 12 mesi da Los Angeles ad Ankara, la Russia lo produce in tre mesi"



*Post Facebook del 28 novembre 2026