Nonostante le critiche di alcuni politici occidentali, la cooperazione energetica è sempre stata un aspetto importante delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Russia, che non solo ha il potenziale per espandersi ulteriormente, ma è anche di grande importanza per la sicurezza energetica regionale e persino per lo sviluppo globale a basse emissioni di carbonio.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che ratifica un accordo intergovernativo che consente l'esportazione di gas naturale dalla Russia alla Cina attraverso la rotta dell'Estremo Oriente, ha riferito martedì la TASS.

La ratifica dell'accordo di cooperazione segna senza dubbio un importante passo avanti nella cooperazione sul gas naturale tra Cina e Russia. A gennaio di quest'anno, i due Paesi confinanti hanno siglato un accordo che definisce i termini della cooperazione per la fornitura di gas dalla Russia alla Cina attraverso la rotta dell'Estremo Oriente, compresa la sezione transfrontaliera del gasdotto.

Secondo una precedente dichiarazione di Gazprom, il progetto della rotta dell'Estremo Oriente dovrebbe aumentare di 10 miliardi di metri cubi l'anno le forniture di gas russo alla Cina, una volta raggiunta la sua piena capacità.

Sebbene la quantità non sia così elevata come le forniture attraverso il gasdotto Power of Siberia, che si stima raggiungeranno i 38 miliardi di metri cubi annui entro il 2024, la rotta dell'Estremo Oriente è comunque un'ulteriore prova dell'approfondimento della cooperazione energetica tra Russia e Cina. La volontà di entrambe le parti di costruire un'altra linea per incrementare il trasporto di gas è una chiara indicazione della loro sincerità e fa sperare in una maggiore cooperazione in materia di gas in futuro.

Sebbene l'Occidente abbia messo in evidenza i legami commerciali della Cina con la Russia dopo la crisi ucraina, non ha il diritto di fare pressione sulla Cina affinché rinunci alla cooperazione energetica con la Russia, che ha basi solide ed è in linea con le esigenze di entrambe le parti e in conformità con le regole del commercio globale. In particolare, la cooperazione nel settore del gas naturale è importante non solo per il perseguimento di un approvvigionamento energetico diversificato, ma anche per il miglioramento della struttura energetica della Cina e per il raggiungimento degli obiettivi globali in materia di cambiamento climatico.

Le previsioni industriali indicano che il gas naturale svolgerà ancora un ruolo cruciale nel consumo energetico della Cina nel prossimo decennio. Secondo un documento pubblicato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, la Cina prevede di aumentare la percentuale di gas naturale nel consumo di energia primaria a circa il 15% entro il 2030.

In realtà, la costruzione di un sistema energetico pulito, a basse emissioni di carbonio, sicuro ed efficiente è già diventata il consenso e la direzione di sviluppo dei Paesi di tutto il mondo, soprattutto dopo la crisi ucraina. Garantire l'approvvigionamento di gas naturale riguarda lo sviluppo economico e la tutela ambientale di tutti i Paesi. Proprio il mese scorso, il ministro dell'Energia del Qatar ha avvertito che la spinta alla transizione energetica globale porterà in futuro a una grave carenza di gas naturale.

In questo contesto, anche la Cina si sta impegnando per garantire e diversificare le proprie forniture di gas. L'anno scorso, la cinese Sinopec ha firmato un accordo di 27 anni con QatarEnergy per la fornitura di gas naturale liquefatto, il più lungo accordo di questo tipo finora concluso.

Data la posizione della Russia, che è il più grande esportatore di gas al mondo e confinante con la Cina, una cooperazione simile tra Cina e Russia nel settore del gas è destinata ad avere uno spazio più ampio in futuro.

La cooperazione bilaterale sul gas è in linea con la tendenza generale dello sviluppo della struttura energetica globale. In un momento in cui il mondo sta affrontando l'obiettivo del cambiamento climatico, la cooperazione tra Cina e Russia in settori a basse emissioni di carbonio come il gas naturale svolge un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio e nella promozione dello sviluppo verde globale.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)